Vrtovec po prometnem kaosu na Obali o možnih spremembah zakonodaje

Obnova krožišča Belveder je ta konec tedna povzročila izjemne prometne obremenitve. Avtomobili v smeri Kopra so v nedeljo popoldne skoraj dve uri čakali v kilometrski koloni vse od Lucije do gradbišča. Tudi potovanje iz Pirana do Kopra po alternativni poti je trajalo celo uro in pol. Gneča od Kopra proti Piranu je nastala že takoj za predorom Markovec.

Veliko voznikov je izbralo alternativno pot in s tem povzročilo gnečo tudi na cesti Dragonja–Koper. Nedeljske razmere na lokalnih cestah in obvozih čez Malijo je dodatno otežil Istrski kolesarski maraton z začasnimi zaporami cest.

Krivdo za situacijo delno pripisal prejšnji vladi

Minister Vrtovec na avtocestnem delovišču FOTO: Bobo

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je krivdo za situacijo delno pripisal prejšnji vladi. Krožišče so začeli namreč obnavljati že junija, kar je povzročilo prometni kolaps. "Mi smo temu nasprotovali. Videli smo namreč hude zastoje v dveh dneh," je dejal. Dela so sicer junija po pritožbah prekinili in preložili na jesen. Stroje so znova zagnali 15. septembra. "Važno je bilo, da smo to dali ven iz turistične sezone," je danes poudaril Vrtovec. Kot je dodal, je direkcija za infrastrukturo zagotovila zaključek rekonstrukcije krožišča med 15. in 20. oktobrom.

Korenika že sredi septembra zahteval takojšnjo uvedbo nočne izmene