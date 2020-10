Vrtovec potrdil formalni začetek del na tretji razvojni osi za naslednji teden

Vrtovec je danes glede morebitnih pomislekov o tem, kje naj se tretja razvojna os zaključi, zagotovil, da ta cesta ne bo slepa ulica, pač pa bodo naredili nekakšen ipsilon proti Dravogradu in proti Holmcu. O tem, na kakšen način bi skušali skupaj priti do najboljše rešitve povezave tudi čez mejo, se že pogovarjajo tudi z Avstrijo, kamor minister odhaja decembra.

"Vsi pomisleki, da bo s tem prišlo do bega možganov, so po mojem prepričanju popolnoma brezpredmetni. Prej do tega pride zdaj, ko ni urejena primarna infrastruktura, da se ljudje sploh lahko vračajo nazaj domov,"je dejal infrastrukturni minister. Kot je dodal, glede trase proti Holmcu trenutno poteka izdelava študije variant s strani projektnega podjetja, ta pa naj bi bil v zaključni fazi.

Zaradi specifičnosti gradnje in zahtevnega terena so se odločili za delitev gradnje ceste na več pododsekov, je pa po njegovem nehvaležno obljubljati, kdaj bo kakšen projekt zaključen. Pove lahko le to, kdaj bodo začeli neko delo, to pa bo takoj, ko bodo na posameznem odseku pridobili vsa okoljevarstvena soglasja in ostala dovoljenja. Zagotovil je, da oba z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom hitita, da bi lahko prišlo do končnega odprtja ceste. Želi pa si, da bi večkrat napovedani datumi o zaključku gradnje leta 2025 ali 2026 resnično vzdržali.

Vrtovec je glede odseka Šentrupert-Velenje dejal le, da za zdaj vse ostaja tako, kot je bilo. Glede pomislekov nekaterih zaradi terena na območju premogovnika, o čemer naj bi bila še iz časov njegove predhodnice Alenke Bratušek študija posedkov, ki pa javnosti doslej ni bila dostopna, je dejal, da popolnoma zaupa gradbeni stroki. Kot politika ga zanima, ali bo cesta varna ali ne, vendar so za to tu gradbeni strokovnjaki.

S slovenjgraškim in še nekaj drugimi župani bo minister danes govoril tudi o gradnjah mestnih obvoznic, poleg tiste v Slovenj Gradcu, tudi o načrtih v Dravogradu in Mežici, saj gre za akutne infrastrukturne težave v regiji. V ta namen je v proračunu namenjenih rekordnih več kot milijarda evrov za infrastrukturne projekte po državi, je še spomnil.

Tudi okoljski minister Vizjak se je ob obisku zavzel za pospešitev nadaljnjih postopkov umeščanja tretje razvojne osi v prostor. Ta je v prostor umeščena do Slovenj Gradca, postopki za nadaljnje umeščanje naprej proti Dravogradu in nato v Mežiški dolini pa po njegovih besedah še tečejo.