Vrtovec: Potrebno je iskati recepte za to, da se desna sredina okrepi

Problem nastane, ko se na volitvah in referendumih glasuje proti vrednostni komponenti in kadrovski selekciji ne glede na vsebino, opozarja. Krivce za to bi bilo malenkostno iskati, meni. Potrebno je iskati recepte za to, da se desna sredina okrepi. "Na način, kot ga poznamo zdaj, se žal ne bo okrepila," opozarja.

Dejal je, da mu je žal za volivke in volivce desne sredine, ker doživljajo poraz za porazom. Njihov glas ne pride do izraza, da bi lahko vodili državo, čeprav si to zaslužijo, ker jih ni malo, meni. "Programi, ki jih imamo, so zelo dobri," je izpostavil, kar se je po njegovem mnenju pokazalo v dveh letih, ko so sodelovali v vladi Janeza Janše. "Vladali smo zelo dobro, delali ogromno stvari na zelo dober način," je ocenil.

Zato je potrebna samoreflkesija, kot je tudi včeraj dejal predsednik NSi Matej Tonin. Da situacijo ocenijo in pogledajo, kako stojijo, in potem desnico na novo zastavijo vsebinsko, vrednostno in kadrovsko. "Prav je, da si nalijemo čistega vina in povemo, da na tak način ne gre več," ocenjuje. Na Toninovo oceno se je v nedeljo na Twitterju ostro odzval predsednik SDS Janez Janša. Vrtovec ocenjuje, da so ti dueli brezplodni. Toninov zapis je tehten, deloma samokritičen, meni. "Postavil pa je tudi nek nov standard," je dejal, da ugotovijo, da morajo marsikaj spremeniti v tem načinu igranja.