Vrtovec: Predlog za energetski vavčer pripravljen, o višini še usklajevanja

O ključnih vidikih, torej o višini zneska vavčerja in času uveljavitve ukrepa, pa usklajevanja še tečejo, je dodal minister. Po njegovih besedah je treba namreč počakati, kakšne bodo na koncu dejanske posledice krize zaradi rasti cen energentov, da ne bi "prehitro potegnili potez, ki bi bile premalo ali preveč".

Vrtovec je na novinarski konferenci o dosežkih slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju infrastrukture in energetike povedal, da so predlog pripravili na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za infrastrukturo pa je pomagalo pri zagotavljanju podatkov.

Pomoč gospodarstvu: ministrstvo pripravlja uredbo o posrednih stroških

V odgovoru na vprašanje o pomoči gospodarstvu zaradi rastočih cen plina in elektrike je Vrtovec spomnil, da ministrstvo za okolje za pomoč energetsko intenzivnim podjetjem pripravlja uredbo o posrednih stroških. Po njej bodo v skladu z zakonom o varstvu okolja določeni način in pogoji dodelitve nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij ogljikovega dioksida, zaradi katerih so v primerjavi s konkurenco iz drugih delov sveta manj konkurenčni.

Uredba bi lahko bila po Vrtovčevih besedah sprejeta februarja, so bili pa v Gospodarski zbornici Slovenije, kjer si med drugim prizadevajo za prerazporeditev do 106 milijonov evrov iz Podnebnega sklada za pomoč podjetjem, glede predloga uredbe kritični. Vrtovec je povedal, da so se o teh vprašanjih precej pogovarjali tudi na četrtkovem sestanku vlade z gospodarstvom na Brdu pri Kranju.

Vrtovcu se zdi povišanje tarifne postavke za omrežnino nepotrebno

Vrtovec je odgovarjal tudi na vprašanje glede odločitve Agencije za energijo, da z novim letom zviša tarifno postavko za omrežnino za distribucijski sistem, kar je v luči trenutnih rastočih cen energentov sprožilo kar nekaj burnih odzivov v javnosti. Vrtovec pravi, da vlada nima možnosti posega oziroma preprečitve odločitve regulatorja. Je pa ponovil izjave iz prejšnjih dni, da je bilo to nepotrebno.

Minister ne zanika tega, da distribucijski sektor potrebuje sredstva za potrebe energetskega prehoda in povečanje učinkovitosti omrežja, a bi agencija s tem po njegovem prepričanju lahko počakala in ne bi dodatno obremenjevala podjetij in gospodinjstev v trenutnih razmerah.

Vrtovec se je ob tem obregnil tudi ob poslovanje distribucijskih podjetij. Po njegovih besedah bi veljalo pogledati njihove bilance in na podlagi tega je, tako minister, jasno, "da je bil ta ukrep zdaj povsem nepotreben in bi lahko počakali nekaj mesecev". Agencija ima tako po njegovih besedah še možnost, da odločitev spremeni.