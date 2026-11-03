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Slovenija

'Projekt Jek 2 želimo pripeljati tako daleč, da ga ne bo mogoče ustaviti'

Ljubljana/Krško, 03. 11. 2026 13.12 pred 28 minutami 4 min branja 28

Avtor:
STA M.V.
Zaslišanje Jerneja Vrtovca

Energetika je vse bolj strateško razvojno vprašanje. V Sloveniji ima pomembno vlogo pri tem projekt Jek 2. Tega želi vlada po besedah resornega ministra Jerneja Vrtovca v tem mandatu pripeljati tako daleč, da ga ne bo mogoče ustaviti. Medtem ekonomist Jože P. Damijan zagovarja financiranje z vključevanjem javnosti v projekt.

Energetika ni več zgolj vprašanje cen električne energije ali izbire proizvodnih virov, temveč postaja vprašanje konkurenčnosti gospodarstva, tehnološke moči in geopolitične stabilnosti Evrope, je bilo izhodišče današnje poslovne konference, ki jo medijska hiša Delo organizira na Bledu.

Pri tem se glede na razvoj dogodkov v zadnjih letih in vse večji konkurenčni zaostanek EU za tekmeci postavlja dilema, če bo Evropa sposobna izvesti zeleni in energetski prehod, ohraniti gospodarsko konkurenčnost ter zagotoviti stabilno in cenovno dostopno oskrbo z energijo.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je izpostavil, da živimo v zahtevnih geopolitičnih in geoekonomskih časih in da Evropi v trenutnem kontekstu ni lahko. Politiko in gospodarstvo v takšnih razmerah po njegovih besedah povezuje skupna odgovornost, da Sloveniji zagotovita zanesljivo in cenovno konkurenčno oskrbo z energijo.

Obljuba te vlade je, tako Vrtovec, da bo pri sprejemanju potrebnih ukrepov sledila temu, kar bo narekovala stroka, "ne pa aktivizmu oz. entuziazmu nevladnega sektorja". "Energetska politika je hkrati razvojna, varnostna in industrijska politika. Od odločitev, ki jih sprejemamo danes, bodo odvisni razvoj naših podjetij, delovna mesta in blaginja vseh nas," je bil jasen minister.

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Pri tem je treba po njegovih navedbah ukrepati na treh področjih. Okrepiti je treba energetsko samostojnost in varnost. Pot do tega so krepitev domače proizvodnje električne energije, raznolike dobavne poti in dobre infrastrukturne povezave s sosedami.

Brez nove nuklearke v Krškem (Jek 2) po Vrtovčevem prepričanju ne bo šlo. Kot pristojni minister bo vztrajal pri tem projektu, da se ta v tem mandatu zapelje tako daleč, da ga ne bo več mogoče ustaviti. Vlada v tej smeri nadaljuje začete korake, tudi v pogovorih s partnerskimi državami in gospodarstvom, je dodal.

Pri izbiri tehnologij mora Slovenija ostati odprta in nevtralna ter povezovati različne vire, v energetskih načrtih pa mora biti ambiciozna, je nadaljeval minister. Potrebujemo uravnoteženo kombinacijo virov. Ta vključuje tudi obnovljive vire, da izkoristimo svoj naravni potencial, a odločitve pri tem morajo stati na zdravih in razumskih temeljih. "Tako kot je razumsko, da zgradimo hidroelektrarne na srednji Savi in končno tudi hidroelektrarno Mokrice," je dejal.

Posodobiti je treba tudi elektroenergetsko omrežje in zagotoviti ekonomsko vzdržen in konkurenčen energetski prehod. Vlagati je treba v hranilnike in v boljše prilagajanje proizvodnje porabi. Pri tem je sistemskemu operaterju Elesu in elektrodistribucijskim podjetjem zagotovil posluh države, tudi z vidika višine omrežnine.

A poleg tega je treba po njegovih besedah iskati tudi druge možnosti za večje investicije v omrežje in celoten sistem. Te je treba ob pospešitvi postopkov zanje načrtovati usklajeno in najti jasne odgovore na vprašanje, kako jih bomo financirali. "Brez novih investicij ne bo robustnega elektroenergetskega sistema in zanesljive ter cenovno konkurenčne oskrbe z energijo," je prepričan Vrtovec. "Vsako odlašanje pomembnih energetskih odločitev ima svojo ceno," je opozoril.

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Najpomembnejša odločitev na področju energetike v naslednjih letih bo prav odločitev za Jek 2. Jože P. Damijan z ljubljanske ekonomske fakultete je pri tem ob svarilih iz civilne družbe, da je projekt prevelik, da državo vodi v bankrot in da ogroža zadovoljevanje drugih javnih potreb, opozoril na pomen podpore javnosti za to največjo investicijo v zgodovini samostojne države.

To se bo po njegovi oceni lažje zagotovilo, če se javnost vključi v projekt, tako v njegovo financiranje kot v uživanje koristi od njega. Zato, tako Damijan, potrebujemo partnerstvo za projekt. V financiranje projekta prek posebnega projektnega podjetja je treba po njegovem prepričanju poleg države vključiti tudi domača in tuja podjetja, tako energetska kot industrijska, gospodinjstva (prek posebnega prispevka na položnicah) ter slovenske sosede. Takšno partnerstvo bi torej delovalo po modelu 50:25:25.

Ključno pri tem pa je po Damijanovih besedah to, da si vsi enakovredno in dolgoročno povrnejo svojo investicijo, bodisi v obliki obresti ali popusta pri ceni zagotovljene električne energije iz novega objekta, in sicer v manjšem obsegu že v času gradnje Jeka 2, v večjem pa po začetku obratovanja. Bistvena korist projekta pa je konkurenčna cena elektrike, je dejal.

Takšno partnerstvo pomeni tako velike koristi za Slovenijo, je prepričan Damijan. Terja manj javnega financiranja in s tem manjša javnofinančna tveganja, saj se tveganje razdeli med partnerje in tudi časovno.

Na dogodku je beseda tekla tudi o tem, da bo za zeleni prehod in rezervne zmogljivosti za izkoriščanje jedrske energije treba nadalje razvijati tudi plinsko infrastrukturo, kar je poudaril prvi mož sistemskega operaterja Plinovodi Matija Bitenc, na okrogli mizi pa tudi o tem, kako energetsko politiko uskladiti s cilji krepitve evropske industrijske konkurenčnosti.

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jek 2 projekt vrtovec

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KOMENTARJI28

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nopino
03. 11. 2026 13.50
G."minister", za čas prejšnje vlade sta bile z roko v marmeladi odkrite v poskusu, kako prelisičiti ljudstvo in brez nobenih dokumentov potrditi investicijo. Bilo je potrebno kar nekaj časa, da so se ljudje umirili. Koliko imam v spominu je sprejeto stališče, da se do leta 2028 pripravijo vsi izračuni okrog JEK2 in na teh podlagah razpiše vsesplošni ljudski referendum z kratkim vprašanjem : ALI STE ZA ALI PROTI za jek2. G. Vrtovec, iz vaše izjave izhaja, da je potrebno čimprej začeti in speljati izvedbo do točke, ko ne bo vrnitve. Osnova za začetek so elaborati in REFERENDUM pa.nič drugače. Ve se, da ste z američani za čas vaše prejšnje vlade nekaj podpisali in sedaj speljati začeto. TAKO NE BO ŠLO.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
03. 11. 2026 13.50
Nesposobni poba ne ve kaj sploh blebeta.
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+1
1 0
Mens sana
03. 11. 2026 13.48
...........ministrant Vrtovec lahko poskrbi, da bo projekt sofinancirala Nadškofija Maribor iz Zvona 1 in Zvona 2, s tem bi se lahko RKC nekoliko odkupila oslom, ki so verjeli v poštenost Kraševca in kompanije...............
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0 0
_endrug
03. 11. 2026 13.50
Kraševec je bil žrtveno jagnje. Za njim so ljudje na višjih položajih.
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0 0
Maki3322
03. 11. 2026 13.46
Če boste tako delovali in upravljali z državo ne bo nikoli uspel referendum za JEK 2.
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0 0
Castrum
03. 11. 2026 13.46
EU v zadnjih letih aktivno podpira jedrske elektrarne. Ne samo podpira, ampak tudi spodbuja v bodoče. Letos marca je bil predstavljen pomemben projekt EU komisije imenovan strategija za "Small Modular Reactors" (SMRs). Prav tako je EU komisija marca sprejela strategijo dolgoročnega razvoja v nuklearno energijo z investicijami v vrednosti 241 mrd € kot pomoč državam do leta 2050.
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0 0
Vera in Bog
03. 11. 2026 13.45
Prosim, da se o kristjanih govori lepo.
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0 0
dober dan
03. 11. 2026 13.42
Tem našim politikom bo uspelo postavit JEK 2 enkrat do 2050
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0 0
wsharky
03. 11. 2026 13.42
to si bo Vrtofec napolnil žepe z eurćki
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+3
3 0
tron3
03. 11. 2026 13.42
Biser je kupil hišo v Domžalah med drugim tudi s kreditom, halooooooo!!! Pa veste koliko let model gnije v parlamentu in ni mogu spravt dnarja na kup, da bi plačal takoj!!! Aja puršelc vsako nedeljo veliko stane, da ga opere grehov, ki jih naredil med tednom!!!
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+1
1 0
BBcc
03. 11. 2026 13.46
Kredit je samo krinka. 👍
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0 0
Pajo_36
03. 11. 2026 13.49
Zmagajo izkušnje v gospodarstvu desnih primadon v ospredju. Vsi ama absolutno 0 ! vrtovec je imelo sicer svojo PR agencijo in delal za NSi. Uau. Za c.... Res. Mega. Nikol šel za biznisom, kot pa v svojo stranko NSi. Janša 0. Logar 0. Stevo praznil proračune MOK in dobival financiranja s strani države, beri davkoplačevalcev. Uau. Sedaj pa nastavlja v KR še svojega kandidata, ki že 30 let to dela.
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0 0
Roadkill
03. 11. 2026 13.41
nakladač...hujši k Jan Plestenjak
Odgovori
0 0
Pajo_36
03. 11. 2026 13.41
vseh nas, ja seveda ja. Se vidi, kako ste za vse ja. Ful, vsak dan to dokazujete, tudi pisno. In pol naj ti verjamemo? Ok, ampak JEK2 je že splaniran, sej če bo pa kdo proti pa Izraelce pošljete na njih, ane? Tok ste vi za vse, za Slovenijo ! Ampak to ne pomeni, da je vsa producirana elektrika naša, mal si preberte kak zakon al pa kej tazga in trgovanje pa to !
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0 0
petb
03. 11. 2026 13.38
A ni rekel pred volitvami, da je njegova in njegovih kompanjonov prednostna naloga znižanje cen hrane in energentov? Cene pa kot vedno pod Janševo vlado, v nebo.
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+3
3 0
Nikdar več
03. 11. 2026 13.37
Vse se da ustaviti. 8.marec, čeprav jih ne maram, vas bo z.....il.
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+1
1 0
roten
03. 11. 2026 13.37
Ti si totalno nesposoben pojdi za ministra ta samo si očitno prestar za pedije
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+1
2 1
Lion91
03. 11. 2026 13.37
To bo pa največja "transparentna" kraja v zgodovini Slovenije.
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+1
2 1
4krogci
03. 11. 2026 13.36
Z drugimi besedami..pripeljali bomo toliko dalec za vsako ceno, da bo izbran ameriski sistem, ki je ze dokazano slabsi!!!
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+2
3 1
devlon
03. 11. 2026 13.36
a ne bi on moral biti na prižnici?
Odgovori
+1
2 1
natmat
03. 11. 2026 13.35
V čigavem imenu...???Koliko je pokasiral provizije pri amerih v prejšni vladi???
Odgovori
+0
1 1
BBcc
03. 11. 2026 13.35
Kmetje čakajo da vzamejo žezla iz ognja. Kdaj? Katerega leta? Na Nikolov v nedeljo?
Odgovori
+1
2 1
tron3
03. 11. 2026 13.34
20 milijard menda, ima že Slovenija že zagotovljenih, jasno v višjih položnicah in davkih!!!
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+3
4 1
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