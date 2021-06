Vrtovec s 1. julijem napovedal uvedbo vozovnic za družine

Prva novost je vikend vozovnica za družine in skupine potnikov. Ta bo družinam oz. skupinam potnikov do pet oziroma 10 oseb omogočila neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni.

Cena vozovnice bo 15 evrov za skupine do pet oseb in 30 evrov za skupine do 10 oseb.

Potniki bodo lahko odslej vse sobote, nedelje in praznike v obdobju od 1. julija do 30. junija prihodnje leto potovali s 75-odstotnim popustom na vseh enotnih vozovnicah v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu.

Ugodnosti se uvajajo z namenom dodatne spodbude za ponovno oživitev javnega potniškega prometa po epidemiji. Ministrstvo za infrastrukturo poziva vse potujoče, posebej pa družine in skupine, ki so pretežno vezane na potovanja z avtomobilom, da preizkusijo prednosti potovanja z javnim potniškim prometom pod posebno ugodnimi pogoji.

Glede na odziv potujoče javnosti se bo ministrstvo odločilo o morebitni trajni uvedbi popustov in ugodnosti.