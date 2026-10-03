Vrtovec: Ugrabljeno državo in ugrabljene vrednote bomo vzeli nazaj

Napovedal je, da bodo gradili domoljubno Slovenijo. Burke in nikabi ne spadajo v šole, javne ustanove in javna mesta, je dejal in pri tem požel aplavz. Če bo treba, bodo prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili, je dejal.

NSi pa po njegovih besedah ravno v teh stvareh vidi sidro, jedro in kompas delovanja. " To je podstat sodobne Slovenije z vizijo, usmerjeno v razvoj, napredek in blaginjo vseh ," je povedal.

Prejšnja vlada želela "poteptati vse, kar nas definira - našo kulturo, naše vrednote, naš način življenja". Teptali so tudi podjetnike, obrtnike in gospodarstvenike. " Radikalna levica je še danes prepričana, da je vse, kar je sveto, treba ukiniti, uničiti," je na današnjem programskem kongresu stranke v Ljubljani dejal Jernej Vrtovec .

Menil je, da odgovor na demografsko zimo ni priseljevanje, temveč krepitev podpore družinam in vloge staršev. "Otroci so veselje, ne breme. Otroci so naše upanje in naša prihodnost," je povedal Vrtovec, sicer podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko.

Slovenija bo do leta 2030 doživela tudi reformo šolstva, je napovedal. "V šolah ne bo več ideologije. Umaknili bomo škodljive ideološke vsebine iz vrtcev ter šol," je poudaril.

Samorefleksijo bo moral po njegovih besedah narediti tudi pravosodni sistem. Meni, da s tožilstvom in preiskovalnimi organi preganja "kurje tatove, ščiti pa privilegirano kasto prvorazrednih državljanov".

Za vse korake do nove države pa potrebujejo enotno desnico, saj da lahko le tako "dokončno razbijemo levičarsko paradržavo v pravosodju, nevladnih organizacijah in tudi v sindikatih". Programsko sorodnih strank na desnici ne vidi kot tekmece, ampak kot partnerje.

Svojih vrednot zaradi političnega oportunizma ali pa zgolj zato, da bi jim bilo v politiki lažje, ne bodo žrtvovali, je dejal. "Dušo lahko prodaš samo enkrat. Drugega lica Nova Slovenija ne bo nikomur nastavljala," je povedal.

Meni, da je za prihodnost Slovenije ključen tudi interventni zakon za razvoj Slovenije in da bo referendum o njem "plebiscit o tem, v kakšni državi želimo živeti". Prepričan je, da delajo z njim prvi korak k državi, v kateri se bo splačalo delati, ustvarjati in kjer se pravice uravnotežijo tudi z dolžnostmi.

S koalicijo so se združili tudi pri zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, je dejal, pri tem pa pozval k nekaj trenutkom molka za žrtve medvojnega revolucionarnega komunističnega nasilja in žrtev povojnih pobojev.

Vrtovec se je v nagovoru dotaknil tudi lokalnih volitev, na katere se po njegovih besedah podajajo vsaj tako samozavestno kot na parlamentarne.

Člane je še pozval, naj se udeležijo referendumov, ki bodo 11. oktobra, pri tem pa naj glasujejo štirikrat za. "Štirikrat odločno pokažimo, da želimo boljšo, pravičnejšo Slovenijo," je povedal Vrtovec, ki je prepričan, da bo koalicija po referendumih še bolj močna.

V nagovoru je obračunal tudi z nekdanjim predsednikom vlade Robertom Golobom in opozicijo. Ocenil je, da je izgubljena, brez idej in rešitev, s katerimi bi se s koalicijo pomerila v državnem zboru. Zato so po njegovih besedah v polje politike vstopili t. i. nevladniki, sindikati, mediji, tožilstvo.

Navedel je primer Knovs, ki je po njegovih besedah ena najhujših izrab pravosodja v politične namene v vsej zgodovini Slovenije. Zavzel se je, da "ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote" vzamejo nazaj.

Na kongresu, ki se ga poleg vodstva NSi udeležuje več kot 350 predstavnikov lokalnih odborov NSi ter drugih funkcionarjev stranke, vizijo predstavljajo tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, obrambni minister Valentin Hajdinjak, ministrica za demografijo, družino in socialne države Mateja Ribič ter državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Marko Dvornik.