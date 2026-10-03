Vrtovec: Ugrabljeno državo in ugrabljene vrednote bomo vzeli nazaj

Prejšnja vlada želela "poteptati vse, kar nas definira - našo kulturo, naše vrednote, naš način življenja". Teptali so tudi podjetnike, obrtnike in gospodarstvenike. "Radikalna levica je še danes prepričana, da je vse, kar je sveto, treba ukiniti, uničiti," je na današnjem programskem kongresu stranke v Ljubljani dejal Jernej Vrtovec.
NSi pa po njegovih besedah ravno v teh stvareh vidi sidro, jedro in kompas delovanja. "To je podstat sodobne Slovenije z vizijo, usmerjeno v razvoj, napredek in blaginjo vseh," je povedal.
Napovedal je, da bodo gradili domoljubno Slovenijo. Burke in nikabi ne spadajo v šole, javne ustanove in javna mesta, je dejal in pri tem požel aplavz. Če bo treba, bodo prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili, je dejal.
Menil je, da odgovor na demografsko zimo ni priseljevanje, temveč krepitev podpore družinam in vloge staršev. "Otroci so veselje, ne breme. Otroci so naše upanje in naša prihodnost," je povedal Vrtovec, sicer podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko.
Slovenija bo do leta 2030 doživela tudi reformo šolstva, je napovedal. "V šolah ne bo več ideologije. Umaknili bomo škodljive ideološke vsebine iz vrtcev ter šol," je poudaril.
Samorefleksijo bo moral po njegovih besedah narediti tudi pravosodni sistem. Meni, da s tožilstvom in preiskovalnimi organi preganja "kurje tatove, ščiti pa privilegirano kasto prvorazrednih državljanov".
Za vse korake do nove države pa potrebujejo enotno desnico, saj da lahko le tako "dokončno razbijemo levičarsko paradržavo v pravosodju, nevladnih organizacijah in tudi v sindikatih". Programsko sorodnih strank na desnici ne vidi kot tekmece, ampak kot partnerje.
Svojih vrednot zaradi političnega oportunizma ali pa zgolj zato, da bi jim bilo v politiki lažje, ne bodo žrtvovali, je dejal. "Dušo lahko prodaš samo enkrat. Drugega lica Nova Slovenija ne bo nikomur nastavljala," je povedal.
Meni, da je za prihodnost Slovenije ključen tudi interventni zakon za razvoj Slovenije in da bo referendum o njem "plebiscit o tem, v kakšni državi želimo živeti". Prepričan je, da delajo z njim prvi korak k državi, v kateri se bo splačalo delati, ustvarjati in kjer se pravice uravnotežijo tudi z dolžnostmi.
S koalicijo so se združili tudi pri zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, je dejal, pri tem pa pozval k nekaj trenutkom molka za žrtve medvojnega revolucionarnega komunističnega nasilja in žrtev povojnih pobojev.
Vrtovec se je v nagovoru dotaknil tudi lokalnih volitev, na katere se po njegovih besedah podajajo vsaj tako samozavestno kot na parlamentarne.
Člane je še pozval, naj se udeležijo referendumov, ki bodo 11. oktobra, pri tem pa naj glasujejo štirikrat za. "Štirikrat odločno pokažimo, da želimo boljšo, pravičnejšo Slovenijo," je povedal Vrtovec, ki je prepričan, da bo koalicija po referendumih še bolj močna.
V nagovoru je obračunal tudi z nekdanjim predsednikom vlade Robertom Golobom in opozicijo. Ocenil je, da je izgubljena, brez idej in rešitev, s katerimi bi se s koalicijo pomerila v državnem zboru. Zato so po njegovih besedah v polje politike vstopili t. i. nevladniki, sindikati, mediji, tožilstvo.
Navedel je primer Knovs, ki je po njegovih besedah ena najhujših izrab pravosodja v politične namene v vsej zgodovini Slovenije. Zavzel se je, da "ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote" vzamejo nazaj.
Na kongresu, ki se ga poleg vodstva NSi udeležuje več kot 350 predstavnikov lokalnih odborov NSi ter drugih funkcionarjev stranke, vizijo predstavljajo tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, obrambni minister Valentin Hajdinjak, ministrica za demografijo, družino in socialne države Mateja Ribič ter državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Marko Dvornik.
Potrdili programsko izjavo
NSi je n kongresu potrdil izjavo z naslovom Skupaj za novo Slovenijo 2030. Novi začetki. Preverjene vrednote. Ista domovina. Med drugim so izpostavili skrb za višjo rodnost Slovencev, energetsko neodvisnost in vzdržno rabo virov, prehransko suverenost, zavezanost Natu ter podporo gospodarstvu in podjetništvu.
V stranki so spomnili, da rodnost usiha, pri tem pa poudarili, da "odgovor na demografsko zimo ne more in ne sme biti le priseljevanje in še več priseljevanja". Izpostavili so pomen krepitve podpore mladim in družinam ter izboljšanje položaja staršev. Zapisali so, da negotove geopolitične razmere z rastjo cen energentov terjajo ukrepanje in rešitve, ki bodo zagotovile energetsko neodvisnost in vzdržno rabo virov. "Verjamemo, da to Sloveniji lahko zagotovi le drugi blok jedrske elektrarne v Krškem," so zapisali, pri tem pa poudarili, da mora biti projekt izpeljan pregledno in odgovorno, saj želijo dolgoročne rešitve, ne škandalov.
Vzdrževanja in dviga življenjskega standarda pa ne gre pričakovati brez podpore gospodarstvu in podjetništvu. "Naši predlogi sprememb gredo zato v smer nižjih davčnih bremen in prispevkov, manjšanja birokratskih zahtev in bolj življenjskih rešitev," so izpostavili. Tudi umetno inteligenco je treba preudarno, a odločno vpeljati v vsakodnevne delovne procese.
Dotaknili so se tudi kmetijstva. "Vedno večji vpliv podnebnih sprememb in nestabilne geopolitične razmere ogrožajo našo prehransko suverenost," so navedli. "Brez slovenskega kmeta ni zdrave, slovenske hrane," so poudarili. Vrniti pa morajo tudi zaupanje v institucije, ki zagotavljajo prehransko varnost.
Grožnje miru so vedno pogostejše, zato se mora Slovenija uveljaviti kot suverena država in verodostojna partnerica. "Zaradi zagotavljanja naše varnosti moramo vztrajati na izpolnitvi danih zavez zvezi Nato," so zapisali.
Poudarili so spoštovanje vrednot prednikov in krepitev slovenske identitete. Na poti do pravične in uspešne domovine se ozirajo k svojim, v stoletjih preverjenim vrednotam, na katerih stoji tudi združena Evropa. "Iz teh vrednotnih temeljev izvira naša identiteta, kultura, odnos do sočloveka in narave ter naš načina življenja. Prav slednje je v času izrazitih mednarodnih sprememb in migracijskih tokov na veliki preizkušnji," so zapisali.
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