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Slovenija

Vrtovec: Ugrabljeno državo in ugrabljene vrednote bomo vzeli nazaj

Ljubljana, 03. 10. 2026 12.53 pred 1 uro 5 min branja 60

Avtor:
STA
Programski kongres stranke NSi

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. "Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda, napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture," je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice.

Prejšnja vlada želela "poteptati vse, kar nas definira - našo kulturo, naše vrednote, naš način življenja". Teptali so tudi podjetnike, obrtnike in gospodarstvenike. "Radikalna levica je še danes prepričana, da je vse, kar je sveto, treba ukiniti, uničiti," je na današnjem programskem kongresu stranke v Ljubljani dejal Jernej Vrtovec

NSi pa po njegovih besedah ravno v teh stvareh vidi sidro, jedro in kompas delovanja. "To je podstat sodobne Slovenije z vizijo, usmerjeno v razvoj, napredek in blaginjo vseh," je povedal.

Napovedal je, da bodo gradili domoljubno Slovenijo. Burke in nikabi ne spadajo v šole, javne ustanove in javna mesta, je dejal in pri tem požel aplavz. Če bo treba, bodo prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili, je dejal.

Menil je, da odgovor na demografsko zimo ni priseljevanje, temveč krepitev podpore družinam in vloge staršev. "Otroci so veselje, ne breme. Otroci so naše upanje in naša prihodnost," je povedal Vrtovec, sicer podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko.

Slovenija bo do leta 2030 doživela tudi reformo šolstva, je napovedal. "V šolah ne bo več ideologije. Umaknili bomo škodljive ideološke vsebine iz vrtcev ter šol," je poudaril.

Samorefleksijo bo moral po njegovih besedah narediti tudi pravosodni sistem. Meni, da s tožilstvom in preiskovalnimi organi preganja "kurje tatove, ščiti pa privilegirano kasto prvorazrednih državljanov".

Za vse korake do nove države pa potrebujejo enotno desnico, saj da lahko le tako "dokončno razbijemo levičarsko paradržavo v pravosodju, nevladnih organizacijah in tudi v sindikatih". Programsko sorodnih strank na desnici ne vidi kot tekmece, ampak kot partnerje.

Svojih vrednot zaradi političnega oportunizma ali pa zgolj zato, da bi jim bilo v politiki lažje, ne bodo žrtvovali, je dejal. "Dušo lahko prodaš samo enkrat. Drugega lica Nova Slovenija ne bo nikomur nastavljala," je povedal.

Meni, da je za prihodnost Slovenije ključen tudi interventni zakon za razvoj Slovenije in da bo referendum o njem "plebiscit o tem, v kakšni državi želimo živeti". Prepričan je, da delajo z njim prvi korak k državi, v kateri se bo splačalo delati, ustvarjati in kjer se pravice uravnotežijo tudi z dolžnostmi.

S koalicijo so se združili tudi pri zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, je dejal, pri tem pa pozval k nekaj trenutkom molka za žrtve medvojnega revolucionarnega komunističnega nasilja in žrtev povojnih pobojev.

Vrtovec se je v nagovoru dotaknil tudi lokalnih volitev, na katere se po njegovih besedah podajajo vsaj tako samozavestno kot na parlamentarne.

Člane je še pozval, naj se udeležijo referendumov, ki bodo 11. oktobra, pri tem pa naj glasujejo štirikrat za. "Štirikrat odločno pokažimo, da želimo boljšo, pravičnejšo Slovenijo," je povedal Vrtovec, ki je prepričan, da bo koalicija po referendumih še bolj močna.

V nagovoru je obračunal tudi z nekdanjim predsednikom vlade Robertom Golobom in opozicijo. Ocenil je, da je izgubljena, brez idej in rešitev, s katerimi bi se s koalicijo pomerila v državnem zboru. Zato so po njegovih besedah v polje politike vstopili t. i. nevladniki, sindikati, mediji, tožilstvo.

Navedel je primer Knovs, ki je po njegovih besedah ena najhujših izrab pravosodja v politične namene v vsej zgodovini Slovenije. Zavzel se je, da "ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote" vzamejo nazaj.

Na kongresu, ki se ga poleg vodstva NSi udeležuje več kot 350 predstavnikov lokalnih odborov NSi ter drugih funkcionarjev stranke, vizijo predstavljajo tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, obrambni minister Valentin Hajdinjak, ministrica za demografijo, družino in socialne države Mateja Ribič ter državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Marko Dvornik.

Potrdili programsko izjavo

NSi je n kongresu potrdil izjavo z naslovom Skupaj za novo Slovenijo 2030. Novi začetki. Preverjene vrednote. Ista domovina. Med drugim so izpostavili skrb za višjo rodnost Slovencev, energetsko neodvisnost in vzdržno rabo virov, prehransko suverenost, zavezanost Natu ter podporo gospodarstvu in podjetništvu.

V stranki so spomnili, da rodnost usiha, pri tem pa poudarili, da "odgovor na demografsko zimo ne more in ne sme biti le priseljevanje in še več priseljevanja". Izpostavili so pomen krepitve podpore mladim in družinam ter izboljšanje položaja staršev. Zapisali so, da negotove geopolitične razmere z rastjo cen energentov terjajo ukrepanje in rešitve, ki bodo zagotovile energetsko neodvisnost in vzdržno rabo virov. "Verjamemo, da to Sloveniji lahko zagotovi le drugi blok jedrske elektrarne v Krškem," so zapisali, pri tem pa poudarili, da mora biti projekt izpeljan pregledno in odgovorno, saj želijo dolgoročne rešitve, ne škandalov.

Vzdrževanja in dviga življenjskega standarda pa ne gre pričakovati brez podpore gospodarstvu in podjetništvu. "Naši predlogi sprememb gredo zato v smer nižjih davčnih bremen in prispevkov, manjšanja birokratskih zahtev in bolj življenjskih rešitev," so izpostavili. Tudi umetno inteligenco je treba preudarno, a odločno vpeljati v vsakodnevne delovne procese.

Dotaknili so se tudi kmetijstva. "Vedno večji vpliv podnebnih sprememb in nestabilne geopolitične razmere ogrožajo našo prehransko suverenost," so navedli. "Brez slovenskega kmeta ni zdrave, slovenske hrane," so poudarili. Vrniti pa morajo tudi zaupanje v institucije, ki zagotavljajo prehransko varnost.

Grožnje miru so vedno pogostejše, zato se mora Slovenija uveljaviti kot suverena država in verodostojna partnerica. "Zaradi zagotavljanja naše varnosti moramo vztrajati na izpolnitvi danih zavez zvezi Nato," so zapisali. 

Poudarili so spoštovanje vrednot prednikov in krepitev slovenske identitete. Na poti do pravične in uspešne domovine se ozirajo k svojim, v stoletjih preverjenim vrednotam, na katerih stoji tudi združena Evropa. "Iz teh vrednotnih temeljev izvira naša identiteta, kultura, odnos do sočloveka in narave ter naš načina življenja. Prav slednje je v času izrazitih mednarodnih sprememb in migracijskih tokov na veliki preizkušnji," so zapisali.

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nsi jernej vrtovec programski kongres

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KOMENTARJI60

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Uporabnik1536341
03. 10. 2026 14.32
Populistični bedak še dodatno deli Slovence.Seveda deluje všečno bogaboječim volivcem z desne.V slovenskem političnem prostoru pa se bo zaradi takih ljudi nabralo še več dreka in razdvajanja med ljudmi...
Odgovori
-1
0 1
patogen
03. 10. 2026 14.33
Slovence je razdelil Kidrič nekoč, ko je dejal, da med Slovence spadajo samo prokomunistični. Tako je še danes.
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0 0
jank
03. 10. 2026 14.30
Prvi pomočnik izdajalca in Netanjahovega lakaja Janše nam pridiga o domoljubju. Pa o povečanih rojstvih??? Koliko otrok imajo desničarji več od ostalih? Nič več! Pa so jih polna usta veselja do življenja. Kaj je to? Blef! Zakaj pa ne propagirajo veselja do seksa? Ker ne mislijo resno.
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+1
3 2
patogen
03. 10. 2026 14.32
Dobro tudi tvoje Parade ne vodijo v neko povečanje rojstev. Seme ne pade na plodna tla Đanki.
Odgovori
-1
0 1
Pajo_36
03. 10. 2026 14.28
Zmagata pa zdele tale Vrtovec pa Pišek od prevoznikov. Vrtovec, ane, k je tolk za podjetnike pa to je dal ven zakon o pomoči prevoznikom pri nafti. Ane, sam itak poviša marže Petrolu, pol pa še dajmo nazaj mal prevoznikom, k morajo pač še kak hotel na Hrvaškem kupt, pa še kak avtodom pa to. No, ok, pred nastopom JJ-a so prevozniki dobili povrnjeno trošarino od nafte in DDV, v kolikor je matematika vstopni in izstopni DDV šel skozi. Ko se nafta draži, se seveda cene prevozov dražijo, se pravi, se določen strošek prevali na stranke. Normalna praksa odkar se je začela Ukrajina, sploh pa sedaj, ko je Iran. Po nastopu JJ vlade, trošarin ni vračala več, nafta vse dražja. 40% stroškov poslovanja je nafta. Sedaj pa Vrtovc da formulo, da ja, vse kar je nad ceno 1,67 na liter se bo vračalo, ampak samo, če niste povečevali cen prevozov. Ja , kdo jih pa ni??? Se pravi, niste naredili ama nič! Za gume moram še prebrat kako je.
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+2
3 1
patogen
03. 10. 2026 14.27
Levičar nostalgično prisega na oblast Zokija, liderja slovenskih levičarjev, ki jim je tokrat nastavil Goloba, ki pa je bil tako nesposoben, da ni znal sestaviti vlade.
Odgovori
-2
1 3
zrela hruška
03. 10. 2026 14.25
ste dobili ugrabitelja?! 🤣🤣
Odgovori
+4
5 1
patogen
03. 10. 2026 14.24
Povsod v okolici odkrivajo drugi hude nečednosti, v katere so vpleteni najvišji slovenski levičarski politiki. In oni bi nam še kar vladali. Izpuščajo kriminalce in mafijozote, saj so očitno z njimi povezani.
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-4
1 5
Voly
03. 10. 2026 14.28
Dobro, no, ti kdaj prebereš za sabo kakšne nebuloze pišeš? Daj, malo preberi kaj so ti napisali, preden preplonkaš!
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+1
2 1
patogen
03. 10. 2026 14.30
Volić, nič ne čitaš? Da so Romuni prijeli Golobovega dvojnika?
Odgovori
-1
1 2
jank
03. 10. 2026 14.22
Ljudmila, zakaj? Ti ne sodiš med te verne in z laježem brezvezne in od Janše zdresirane čivave.
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+2
3 1
patogen
03. 10. 2026 14.25
Ludamila je očitno spoznala, da med brezverci nima kaj početi.
Odgovori
-1
1 2
jank
03. 10. 2026 14.18
Niso nič drugega kot Janševe senčke, ki se smejo z njim premikati, ko jim dovoli. So kot psi čivave, ki jih opaziš, ko začnejo negravžno lajat.
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+3
7 4
patogen
03. 10. 2026 14.22
Tako kot tvoja centrala z Milanom in Zokijem.
Odgovori
-2
1 3
zrela hruška
03. 10. 2026 14.26
in tvojim Janezom 🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
patogen
03. 10. 2026 14.31
Vaša Milan in Zoki imata bistveno več masla na glavi. Pa njun izbranec Golob.
Odgovori
0 0
mptour
03. 10. 2026 14.13
Ti narodni izdajalec ne boš jemal nič.
Odgovori
+3
8 5
patogen
03. 10. 2026 14.23
Tvoji so nas izdali pred 80 leti, da nas je Beograd zasužnjil. To je bila izdaja.
Odgovori
-1
2 3
Pajo_36
03. 10. 2026 14.12
Ste pokazali zmeraj, ko ste bili na oblasti za blaginjo vseh ja. Sedaj pa tudi. Kaj imate spet s telimi burkami? A povprečen desnakar sploh ve, kaj je to? Ne, ane, spravljali se bojo desnuharji na ženske z rutami. Itak. Nehajte že mantrat, kakšen je bil mandat Goloba, ker se je izkazalo, da mega lažete, vse je top v plusu in hvala bogu, da je bila uvedena obvezna božičnica, ker je tolk keša zunaj, bi bil zadnji čas, da se poviša na minimalno plačo. Podpira vas pa itak samo podjetniška elita, ki sama najbolj goljufa državo samo, vpije pa potem, da bo naš vnuk pel slovenske pesmi in podobne bedastoče. Krščanarska stranka, ki podpira Izrael, Bethlehem je pod palestinsko upravo in če bi bilo verjeti vam, bi ga muslimani že zradirali, še ena vaša laž, seveda, ker vas Netanjahu znantno financira in nimate j.... reči bobu bob, Musarca in ostali z leve vsaj znajo. Imajte pogum, pa se oddaljite od SDSa, obrestovalo bi se po moje. Ampak po zadnjih volitvah smo videli, da srednje poti ni, dokler sta živa Janša in Kučan ! Potem raje izberem levo. 4x PROTI !!!!
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+1
6 5
Kreden2
03. 10. 2026 14.12
No, če bodo stvari reševali na silo, bodo na naslednjih volitvah spet popušili, tako kot je popušil Golob. Slovenci ne marajo nasilnih in ekstremnih metod niti na levi, niti na desni.
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+1
4 3
jank
03. 10. 2026 14.09
Kot je videti hoče biti bolj radikalen od radikalnih norosti Trumpa, Janše in Orbana. Ponavlja ideološke floskule iz učbenikov in delavnih zvezkov skrajnih desničarjev. Sam pa brez idej in pameti.
Odgovori
+3
8 5
Ronja razbojniška h?i
03. 10. 2026 14.13
Slovenci so pametni in izobraženi ljudje. A bomo res prenašali ta intelektualni MAGA ološ? Neverjetno, res.
Odgovori
+2
6 4
barjan?ek1
03. 10. 2026 14.07
Cigler nakladač Kralj obljublja že 3 mesec da bo kmetom povrnil za škodo za šuso letos. Pazite njegovo izjavo v včerajšnih odmevih da bodo škodo povrnili mogoče do konca decembra mogoče do konca februarja. Model suša je bila julija avgusta nakladač si je pa v 3 dneh po nastopu svoje vlade naročil on dobil avto na naše stroške. Res prevarant
Odgovori
+9
10 1
Da se mene pita..
03. 10. 2026 14.03
Zdej se šele dogaja ugrabitev države.
Odgovori
+8
10 2
jank
03. 10. 2026 14.01
Ponovno se napihuje ta mali pokvarjeni bogoslovec. Da, začeli ste si tlačiti v usta kar z lopato. Kmalu se vam bo hudo zaletelo in vas posledično tudi zadušilo. Bolje, da vi crknete kot država.
Odgovori
+6
11 5
štrekeljc
03. 10. 2026 13.59
Židovski hlapci pridigajo o domoljubju?
Odgovori
+6
11 5
barjan?ek1
03. 10. 2026 13.59
Zbor prevarantov in lažnivcev
Odgovori
+10
13 3
zelen
03. 10. 2026 13.55
vsi naši levi in desni so močni samo na gobcu
Odgovori
+5
7 2
zavetnik
03. 10. 2026 13.55
Imaš prav teolog in duhovnik ugrabljeno državo ste že imeli in zdaj ste jo vzeli nazaj žal boš vmes če ne boste lomili sodnikom in tožilcem jajc odgovarjali za kazniva dejanja za zlorabo položaja in še malo boste položili račune za mafijske posle vaših članov no v nedeljo pa kot se spodobi krščanskim vrednotam k maši na odpust grehov in dolgov
Odgovori
+12
16 4
Holy50
03. 10. 2026 13.51
Ravno NSi je razvrednotila krščanstvo in vero, ki se tako predstavlja.
Odgovori
+16
17 1
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