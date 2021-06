Vrtovec načeloma naklonjen izgradnji predora pod mestom

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na sestanku s predstavniki Mestne občine Maribor predstavil projekt vzpostavitve multimodalnega logističnega centra na mariborskem letališču. Za zahodno obvoznico ocenjuje, da se bo gradnja začela v začetku prihodnjega leta, načeloma pa je naklonjen tudi ideji o izgradnji predora pod mestom.

Projekt multimodalnega logističnega centra Smart Hub Maribor predvideva v prvi fazi do leta 2025 vzpostavitev okoli 60 hektarjev površin za logistiko in proizvodno dejavnost, v drugi fazi do leta 2030 pa naj bi bilo takšnih površin okoli 600 hektarjev. "Verjamem, da se bo našel pomemben investitor, ki bi ga tovrstna dejavnost zanimala," je v izjavi za medije po današnjem sestanku na sedežu mariborske občine v okviru obiska vlade v Podravju povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Kot je dejal, to ni le ideja, ampak na državni ravni že tečejo aktivnosti v tej smeri, prejšnji teden je vlada sprejela informacijo o idejni zasnovi. "Načrtujemo začetek vseh ostalih postopkov, da pride do umeščanja v prostor, pa tudi, da pride do morebitne investicijske konference že prvič v septembru," je dejal. Vzporedno vodijo tudi postopke za železniško povezavo z letališčem in podaljšanje pristajalne steze. Letališče je do konca leta v začasnem upravljanju državne družbe DRI, na vprašanje o tem, kdo bo upravljavec zatem, pa minister še ni imel odgovora. "Treba je dobiti resnega upravitelja," je povedal.

Jernej Vrtovec: Če ne bi imeli težav pri pridobivanju zemljišč, bi že začeli graditi.

Glede mariborske zahodne oz. južne obvoznice je Vrtovec pojasnil, da so težave pri pridobivanju zemljišč. "Če tega ne bi bilo, bi že imeli gradbeno dovoljenje in začeli graditi. Še dva objekta moramo odkupiti oziroma smo v fazi razlastitve in ko bo to urejeno, bomo lahko začeli graditi, predvidoma v začetku naslednjega leta," je dejal. Za zmanjšanje prometa skozi središče mesta je župan Saša Arsenovič ministru ponovno predstavil idejo o izgradnji predora pod mestom. Pojasnil je, da je mesto naročilo študijo izvedljivosti projekta, ki je pokazala, da je takšen predor mogoče postaviti in da je cenejši kot severna obvoznica, o kateri se je razmišljalo pred leti. Župan upa, da bodo z gradnjo predora lahko začeli najkasneje v letu 2024. Gradnjo bi financirala država. "Če se sprijaznimo s tem, da severne obvoznice ni, potem je to najboljša rešitev za razbremenitev prometa znotraj Maribora," je menil Vrtovec.

"Proga je resnično strateškega pomena."

Govorili so tudi o hitrejši železniški povezavi med Mariborom in Ljubljano. "Upam, da smo dovolj sposobni na vseh ravneh v državi, da bomo to progo lahko umestili v prostor v doglednem času. Ker je proga resnično strateškega pomena," je glede tega dejal minister. Na srečanju sta bila prisotna tudi državna sekretarka ministrstva za okolje in prostor Metka Gorišek ter državni sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Marjan Dolinšek. S slednjim so govorili o vzpostavitvi mednarodne osnovne šole v Mariboru, za katero je mesto konec maja dobilo soglasje vlade, trenutno pa se usklajujejo glede njenega financiranja. Dolinšek je povedal, da je ministrstvo pripravljeno finančno pomagati, župan pa računa, da bo vpis prvih učencev mogoč prihodnje leto. Z Goriškovo so govorili o termični obdelavi odpadkov in blata. "V Mariboru predvidevamo tako sežigalnico preostanka komunalnih odpadkov kot monosežig odpadnega blata. Tu gre za visoko tehnološke naprave, ki bodo emisijsko CO2 nevtralne. To ne bodo komercialne naprave, to je javna gospodarska služba," je povedala državna sekretarka.