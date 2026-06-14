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Slovenija

Vrtovec: V primeru Knovsa poslanci opravljali zakonsko dolžnost

Šentrupert, 14. 06. 2026 17.38 pred 1 uro 2 min branja 33

Avtor:
T.H. STA
Jernej Vrtovec na dnevu NSi v Šentrupertu

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je v nagovoru na dnevu NSi v Šentrupertu pred okoli 2000 zbranimi glede primera Knovs dejal, da ne gre za nobeno sprejemanje odgovornosti, saj da so štirje poslanci NSi opravljali to, kar je njihova zakonska dolžnost. Napovedal je zakonodajo, ki bo preganjala tudi tiste, ki "po nedolžnem preganjajo ljudi".

S tem se je Vrtovec med drugim odzval na dogajanje v zvezi s sumi zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).

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Prvak NSi Vrtovec je v današnjem nagovoru na srečanju članov in simpatizerjev NSi v Šentrupertu dejal, da je glede Knovsa šlo "za umetno ustvarjeno afero, za konstrukt, da se onemogoči desno vlado, za konstrukt proti opoziciji, ki ima nalogo, da nadzira tudi obveščevalne službe, ki jih nastavi politična koalicija".

"In mi smo svojo nalogo opravljali. In zaradi tega, ker smo opravljali svojo nalogo, smo deležni diskreditacij, ovadb in postopkov. Bodo pa odgovornost sprejeli tisti - in to kmalu -, ki so ta konstrukt zrežirali in za to si bomo tudi prizadevali v okviru nove zakonodaje, ki bo sprejela, ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi," je dejal predsednik NSi in minister za infrastrukturo v novi vladi Janeza Janše.

Ozrl se je na kampanjo pred minulimi parlamentarnimi volitvami. Kot je dejal, so skupaj s Fokusom Marka Lotriča in SLS predsednice Tine Bregant združili slovensko desnico zato, da imamo danes desnosredinsko vlado, NSi pa je pri tem po njegovih besedah odigrala ključno vlogo.

Jernej Vrtovec na dnevu NSi v Šentrupertu
Jernej Vrtovec na dnevu NSi v Šentrupertu
FOTO: POP TV

"Tekom volilne kampanje so imeli nasprotniki en pomemben cilj - kako uničiti Novo Slovenijo, da ne pride do desnosredinske vlade. Iz tedna v teden so ustvarjali umetne afere, kvazi afere, ki to niso. Tolkli so po nas, pod krinko svobode so nam naprtili policijo in vse, kar spada zraven, preiskovalno komisijo Tamare Vonta, in nas želeli obtožiti vsega, kar obstaja. Bilo je zelo težko," je dejal Vrtovec. Ob tem pa dodal, da imajo mirno in čisto vest.

Zbranim je v nagovoru obljubil, da bodo v prihodnje ubranili njihov način življenja in vrednote ter da imajo dovolj žalitev, etiketiranja, cenzuriranja mnenj in skrajno levih ukrepov. Dejal je še, da jih ni strah "levih aktivistov, kolesarjev, plačanih nevladnikov ali pa sindikatov, če želite, ki so prvi začeli protestirati proti novi vladi".

NSi srečanje Šentrupert Jernej Vrtovec Knovs

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KOMENTARJI33

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kekec9999
14. 06. 2026 19.01
levi in rdeči dajte si duška.....ne bo vam uspelo.
Odgovori
-1
0 1
bobiv
14. 06. 2026 18.58
Pokvarjenci in lažnivci, taki nam vladajo!
Odgovori
+0
1 1
St. Gallen
14. 06. 2026 18.55
Naj bo Bog cudovit v vasih srcih
Odgovori
-1
0 1
Mens sana
14. 06. 2026 18.43
...........prvi med farškimi petelini se povzpne na kupec .......... in zakikirika " kdor si drzne kaj imeti proti meni bo sankcioniran, ker jaz imam oblast!" in potem zmoli en Oče naš..........
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+2
6 4
kekec9999
14. 06. 2026 18.59
To tvoji rdeči petelini počnejo že od leta 1945 naprej.....
Odgovori
-1
0 1
Mens sana
14. 06. 2026 19.04
............... 8. Božja zapoved. Ne pričaj po krivem!..........................
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
14. 06. 2026 18.43
Še lagati mu ni nerodno!!
Odgovori
+2
6 4
simon32
14. 06. 2026 18.42
Vrtovec sam spelji se! Kdo še verjame tebi in vaši pokvarjeni mafijski vladi.
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+1
5 4
Bombardirc1
14. 06. 2026 18.38
Pokvarjeni politik ki so ga dobili s prsti v marmeladi, zdaj se pa ven vleče.
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+7
11 4
V.Sam
14. 06. 2026 18.37
Nisem vedel da imamo sredinsko vlado, kaj pa je potem z desno? Jernej ne sanjaj, TOZD-i so že mimo.
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+5
8 3
olafur
14. 06. 2026 18.35
pa še to, poglejte si kaj je v Španiji izjavil papež in če ste kristjani se tega držite, ampak meni se zdi, da imate vero samo v ustih srcu pa ne.
Odgovori
+7
9 2
olafur
14. 06. 2026 18.33
Opravljali zakonske dolžnosti potep pa nezakonito obveščali vaše strankarske člane o izsledkih nadzora, to pa ni zakonito, samo sedaj se pa delate źrtve.
Odgovori
+5
7 2
GaraS
14. 06. 2026 18.31
Vrtovec. V spominu imam, da sklep katerega ste sprejeli v tihi sobi NI imel pravne podlage. Baje. Potem ste šli s tem sklepom nenapovedano na policijo z vprašanjem, ali se je 15 osebam prisluškovalo.Potem pa nekaterim osebam sporočili/pisarili ugotovitve preko neke “tajne” aplikacije na mobitelu. Noben od teh 15ih ni podal suma glede prisluškovanja pred sprejemom sklepa v tihi sobi; no, tako naj bi nekateri od 15ih izjavili.
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+4
7 3
Lux_43
14. 06. 2026 18.24
O a je že dekret Izraela, da je treba uvest diktaturo? Vrtovec, nimaš ama ič, nula izkušenj z delom, cel svoj lajf si se svaljkal v NSi, pa pral denar, kao da si mel eno marketing agencijo. In zdej gospode še preiskovat ne smeš al kako? Vrtovec, če je tako, prosim nazaj v Jugoslavijo, imeli smo vse, čakalnih vrst ni bilo. Delavec je bil spoštovan. Ja, na koncu je škripalo, tudi po nalogu tujih služb, ker na balkanu ni smelo biti močnih držav. Tako da, če ti pa kaj ni všeč, pa greš lahko k svojim v Argentino.
Odgovori
+7
11 4
JanezOrban
14. 06. 2026 18.19
Ta laže Ko ostržek Tonin.
Odgovori
+6
14 8
Frotirka
14. 06. 2026 18.14
višek sprenevedanja in laži; in tistih 2000 tam; ali jih ima za neumne ali dejansko do?
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+5
11 6
daedryk
14. 06. 2026 18.13
a pride ta nova zakonodaja proti tistim, ki po nedolznem preganjajo ljudi, v postev, ce je nek "naduvan" osebek vpletel v nadlegovanje blond policistko s policijske postaje siska z namenom sikaniranja in nadlegovanja nedolzne osebe (mene, recimo), in je med postopkom, o katerem je navedla mnenje, da "bomo malo podebatirali", ta postopek pa je vodila v uniformi, brez da bi nadlegovani osebi izdala zapisnik, zakljucila pa z besedami "se se slismo!". tole me res zanima, ker je "naduvan" tip del slovenske glasbene scene in marketinga, ki se tice prometa s prepovedanimi substancami, sam pa je alkoholik in etnicni srb, skratka, treba ga je sneti s piedestala. a bo torej zakon kaj popravil pretekle krivice? ker, po 6 mesecih bolniskega staleza zaradi razrahljanih zivcev sem ostal brez (res bedne) sluzbe, niso mi podaljsali pogodbe in odpravnina je bila zanikrna.
Odgovori
+0
1 1
bandit1
14. 06. 2026 18.21
Kaj kadiš?
Odgovori
+2
4 2
daedryk
14. 06. 2026 18.39
koliko promilov pa ti rabis za takle pogumen pod komentar?
Odgovori
+1
1 0
IndigoGirl
14. 06. 2026 18.13
Malo morgen.
Odgovori
-1
3 4
gost10
14. 06. 2026 18.11
Zakonodajo bomo spisali tako kot bo nam ustrezalo. Mi smo vsemogočni.
Odgovori
+6
10 4
Kstane
14. 06. 2026 18.07
A se vam ne zdi zadeva zelo čudna?Levi policisti spišejo ovadbo,ko so desni na oblasti. In kdo je naročnik???
Odgovori
-1
7 8
dron
14. 06. 2026 18.07
Si dvignil pošto, oziroma ti je dal Jufka instrukcije kako se izognit sprejemu pošte in ti se imaš za krščanskega demokrata za kozlat......
Odgovori
+11
18 7
dron
14. 06. 2026 18.23
Jaz podrepne kumrovčane tvoje sorte in idola Janeza gazim😉
Odgovori
+1
4 3
Korija ni več
14. 06. 2026 18.06
Ni popuščanja gremo naprej.
Odgovori
+1
3 2
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