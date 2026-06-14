Vrtovec: V primeru Knovsa poslanci opravljali zakonsko dolžnost

S tem se je Vrtovec med drugim odzval na dogajanje v zvezi s sumi zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).
Prvak NSi Vrtovec je v današnjem nagovoru na srečanju članov in simpatizerjev NSi v Šentrupertu dejal, da je glede Knovsa šlo "za umetno ustvarjeno afero, za konstrukt, da se onemogoči desno vlado, za konstrukt proti opoziciji, ki ima nalogo, da nadzira tudi obveščevalne službe, ki jih nastavi politična koalicija".
"In mi smo svojo nalogo opravljali. In zaradi tega, ker smo opravljali svojo nalogo, smo deležni diskreditacij, ovadb in postopkov. Bodo pa odgovornost sprejeli tisti - in to kmalu -, ki so ta konstrukt zrežirali in za to si bomo tudi prizadevali v okviru nove zakonodaje, ki bo sprejela, ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi," je dejal predsednik NSi in minister za infrastrukturo v novi vladi Janeza Janše.
Ozrl se je na kampanjo pred minulimi parlamentarnimi volitvami. Kot je dejal, so skupaj s Fokusom Marka Lotriča in SLS predsednice Tine Bregant združili slovensko desnico zato, da imamo danes desnosredinsko vlado, NSi pa je pri tem po njegovih besedah odigrala ključno vlogo.
"Tekom volilne kampanje so imeli nasprotniki en pomemben cilj - kako uničiti Novo Slovenijo, da ne pride do desnosredinske vlade. Iz tedna v teden so ustvarjali umetne afere, kvazi afere, ki to niso. Tolkli so po nas, pod krinko svobode so nam naprtili policijo in vse, kar spada zraven, preiskovalno komisijo Tamare Vonta, in nas želeli obtožiti vsega, kar obstaja. Bilo je zelo težko," je dejal Vrtovec. Ob tem pa dodal, da imajo mirno in čisto vest.
Zbranim je v nagovoru obljubil, da bodo v prihodnje ubranili njihov način življenja in vrednote ter da imajo dovolj žalitev, etiketiranja, cenzuriranja mnenj in skrajno levih ukrepov. Dejal je še, da jih ni strah "levih aktivistov, kolesarjev, plačanih nevladnikov ali pa sindikatov, če želite, ki so prvi začeli protestirati proti novi vladi".
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