Vrtovec: V primeru Knovsa poslanci opravljali zakonsko dolžnost

S tem se je Vrtovec med drugim odzval na dogajanje v zvezi s sumi zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).

Prvak NSi Vrtovec je v današnjem nagovoru na srečanju članov in simpatizerjev NSi v Šentrupertu dejal, da je glede Knovsa šlo "za umetno ustvarjeno afero, za konstrukt, da se onemogoči desno vlado, za konstrukt proti opoziciji, ki ima nalogo, da nadzira tudi obveščevalne službe, ki jih nastavi politična koalicija".

"In mi smo svojo nalogo opravljali. In zaradi tega, ker smo opravljali svojo nalogo, smo deležni diskreditacij, ovadb in postopkov. Bodo pa odgovornost sprejeli tisti - in to kmalu -, ki so ta konstrukt zrežirali in za to si bomo tudi prizadevali v okviru nove zakonodaje, ki bo sprejela, ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi," je dejal predsednik NSi in minister za infrastrukturo v novi vladi Janeza Janše.

Ozrl se je na kampanjo pred minulimi parlamentarnimi volitvami. Kot je dejal, so skupaj s Fokusom Marka Lotriča in SLS predsednice Tine Bregant združili slovensko desnico zato, da imamo danes desnosredinsko vlado, NSi pa je pri tem po njegovih besedah odigrala ključno vlogo.