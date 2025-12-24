Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Vrtovec: Vodil jih je ideološki boj. Mesec: Spet smo na točki nič

Ljubljana, 24. 12. 2025 13.29 pred 1 uro 5 min branja 241

Avtor:
M.P. STA
Jernej Vrtovec

Odločitev ustavnega sodišča, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti v neskladju z ustavo, odmeva tudi v političnih vrstah. Sokoordinator koalicijske Levice Luka Mesec odločitev sicer obžaluje, a je ne vidi kot nezaupnice ministrici za zdravje ali vladi. Meni, da mora vlada storiti vse, da neustavnost odpravi še pred volitvami in loči javno od zasebnega zdravstva. V Logarjevih Demokratih medtem vlado pozivajo, naj reformo prepusti svojemu nasledniku. Predsednik NSi Jernej Vrtovec pa meni, da je Golobovo vlado pri urejanju zdravstva vodil ideološki boj proti zdravnikom.

Po odločitvi ustavnega sodišča, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravstvenim delavcem onemogoča delo pri čistih zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa ga omogoča pod strožjimi pogoji, v neskladju z ustavo ter da se do odprave protiustavnosti uporablja prejšnja ureditev, se vrstijo tudi politični odzivi.

Preberi še Prevolnik Rupel: Odločitve US ne jemljem kot nezaupnico

Mesec odločitve ustavnega sodišča ne vidi kot nezaupnice

Sokoordinator Levice Luka Mesec medtem odločitev ustavnega sodišča obžaluje, vendar meni, da ta še ne pomeni, da je ločnica med javnim in zasebnim zdravstvom neustavna.

Po njegovih besedah je bilo stališče Levice vedno, da javno naj bo javno in zasebno naj bo zasebno. Prepričan je, da je treba le najti bolje argumentirano ločnico med javnim in zasebnim, da bo ta prestala tudi ustavno presojo. "Med javnim in zasebnim zdravstvom je treba zarisati ločnico, ker drugače se zasebna iniciativa zažira v javni sektor in če bomo to dopustili, bomo še naprej gledali propadanje javnega zdravstva," je bil jasen.

Luka Mesec
Luka Mesec
FOTO: Bobo

Prepričan je, da odločitev ustavnega sodišča ne pomeni nič dobrega ne za zdravstveno reformo ne za slovensko zdravstvo. Kot je dejal, so se ravno zaradi te prepovedi začele opuščati zasebne prakse in so zdravniki začeli več delati v javnem sektorju. "S tem pa smo na žalost spet na točki nič," je prepričan.

Vlada mora po Meščevih besedah storiti vse, da neustavnost odpravi pred volitvami. Če neustavnosti do volitev ne bo mogoče odpraviti, bo to predvsem poraz za javno zdravstvo, je prepričan. Odločitve ustavnega sodišča pa medtem ne vidi kot nezaupnice ministrstvu za zdravje ali vladi. "Ustavnega sodišča ne vidim kot politični organ, oni so varuh ustave," je dejal.

V SD po odločitvi ustavnega sodišča pozvali k razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva

Razmejitev javnega in zasebnega zdravstva ostaja bistvenega pomena, so po današnji odločitvi ustavnega sodišča, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti v neskladju z ustavo, navedli v SD. Razprava o tem je po njihovih besedah občutljiva ter zahteva premišljen, uravnotežen pristop in dialog z vsemi partnerji v zdravstvenem sistemu.

Kot so poudarili v stranki, odločitev ustavnega sodišča spoštujejo. "Hkrati menimo, da je še vedno ključnega pomena razmejiti javno in zasebno zdravstvo. Javna zdravstvena služba mora ostati temelj dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev za vse prebivalce, medtem ko lahko zasebno zdravstvo nudi dodatne storitve ob spoštovanju pravnega okvira," so zapisali.

Ker je razprava o tem občutljiva, so po njihovih besedah nujni odprto sodelovanje ter premišljene rešitve, ki bodo prispevale k stabilnemu, preglednemu in zaupanja vrednemu zdravstvenemu sistemu.

Ustavno sodišče je na pobudo več zdravstvenih delavcev in drugih pobudnikov odločilo, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravstvenim delavcem onemogoča delo pri čistih zasebnikih, v neskladju z ustavo. DZ mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Do takrat se uporablja prejšnja ureditev.

Vrtovec: Golobovo vlado je pri urejanju zdravstva vodil ideološki boj proti zdravnikom

Predsednik NSi Jernej Vrtovec v odločitvi ustavnega sodišča vidi pritrditev, da je vlado Roberta Goloba pri urejanju zdravstvenega sistema vodil ideološki boj proti zdravnikom, ne pa skrb za bolnike. Po njegovih navedbah je z odločitvijo ustavnega sodišča padel temelj zdravstvene reforme, in sicer ločevanje javnega in zasebnega zdravstva.

"V NSi smo imeli torej prav, ko smo opozarjali, da je fokus povsem zgrešen. Ukvarjati bi se morali z odpravljanjem čakalnih dob, z izboljševanjem organizacije in poslovanja zavodov, privabljanjem kadra. Namesto tega se je Golobova vlada spustila v vojno z zdravniki in iz njih naredila razredne sovražnike," je zapisal na družbenem omrežju.

Jernej Vrtovec
Jernej Vrtovec
FOTO: Bobo

Dodal je, da so posledice že tu, saj javno zdravstvo zapuščajo vrhunski specialisti, čakalne dobe se daljšajo, zakon pa je torej tudi pravno oporečen, celo neustaven.

Po navedbah Vrtovca je za NSi prioriteta jasna, in sicer da dobi bolnik zdravstveno storitev, ko jo potrebuje. Da bi to dosegli, je treba po njegovih navedbah ponuditi vse razpoložljive zmogljivosti v zdravstvu, storitve pa naj plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) "iz visokih prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki jih v blagajno ZZZS plačujemo državljani".

"Pričakujemo, da pristojni prevzamejo odgovornost in delo prepustijo kompetentnejšim od sebe, preden javno zdravstvo dokončno razpade," je zapisal Vrtovec.

Logar: Osrednji reformni projekt vlade je mrtev

Predsednik Demokratov Anže Logar medtem meni, da je premier Robert Golob v sprejetje zdravstvene reforme investiral ves svoj medijski, javnomnenjski in politični kapital. "Končalo se je slabo. Najprej za zdravstvo, ki je v mandatu te vlade postalo osrednji predpražnik politične demagogije za preusmerjanje javne pozornosti od neučinkovitega in slabega delovanja Golobove vlade. In končalo se je slabo tudi za Roberta Goloba. Osrednji reformni projekt vlade je mrtev. Neustaven," meni.

Dejal je tudi, da so bili očitno vsi očitki in pozivi k razumu, ki so jih ob sprejemanju zakona poudarjali poslanci stranke Demokrati, utemeljeni. "Pri zdravstveni reformi je šlo v resnici za ideološki boj, ne za resno reformo."

Demokrati zato pozivajo vlado, da nemudoma zagotovi jasna navodila izvajalcem in zavodom, da se uporablja prejšnja pravna ureditev. To naj stori takoj, brez nove zakonodaje, brez interventnih zakonov, brez izgovorov.

Anže Logar
Anže Logar
FOTO: Luka Kotnik

Vseeno pa ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel ne poziva k odstopu. "To je stvar njene politične kulture in higiene. Pozivamo jo zgolj k temu, da če se je odločila ostati, naj v miru počaka konec mandata, naj nikar ne hiti s pripravo novih interventnih zakonov in naj reformo zdravstva prepusti svojemu nasledniku," je dodal Logar, ki je ob tem dodal, da naj predsednik vlade po drugi strani sprejme in prizna poraz svojega osrednjega reformnega projekta.

V SDS se za zdaj na odločitev ustavnega sodišča niso odzvali. Vodja poslanske skupine Jelka Godec je na spletu zapisala le, da jih po marcu 2026 čaka veliko dela, s čimer je spomnila na prihajajoče državnozborske volitve, ki bodo 22. marca.

Preberi še Prevolnik Rupel: Odločitve US ne jemljem kot nezaupnico

Ustavno sodišče je na pobudo več zdravstvenih delavcev in drugih pobudnikov odločilo, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravstvenim delavcem onemogoča delo pri čistih zasebnikih, v neskladju z ustavo. DZ mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Do takrat se uporablja prejšnja ureditev.

DZ je novelo zakona o zdravstveni dejavnosti sprejel 2. aprila letos, po vetu državnega sveta pa jo je vnovič potrdil 23. aprila. Ministrica za zdravje je ob sprejemu dejala, da novela jasno ureja delovanje javne zdravstvene službe in je usmerjena v stabilno, nemoteno ter trajno delovanje javne mreže. Z novelo so razmejili javno in zasebno zdravstvo, kar je ključen korak zdravstvene reforme.

KOMENTARJI241

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Srebrnl breg
24. 12. 2025 15.34
Kot bivšega levičarja me je sram.
Odgovori
0 0
biggbrader
24. 12. 2025 15.33
Že sama koalicija je bila sestavljena taka kot povojna vlada (takrat brez volitev - za vsak slučaj).
Odgovori
+2
2 0
Spijuniro Golubiro
24. 12. 2025 15.32
Končno bo Božič beu. Beu prsh. Njami.
Odgovori
0 0
Srebrnl breg
24. 12. 2025 15.32
Žalostno kakšno vlado imamo.
Odgovori
+1
2 1
lakala28
24. 12. 2025 15.32
Udarna novica dneva in to (slučajno?) za božič. janšisti so nam omogočili osiromašenje javnega zdravstva oz. preskok k totalni privatizaciji. Veselite se krščansko verujoči, javnega zdravstva v bodoče več ne bo! Tudi vsi ostali se bomo žal morali soočiti s tem. Zato se pa bebovićke in ostali bolnikovi podrepniki tega neizmerno veselijo. Eni zato, ker bodo kasirali izjemne prihodke, eni pa zato, ker so privilegirani in bodo takoj na vrsti.
Odgovori
-2
2 4
Sekira
24. 12. 2025 15.33
Še eden, ki ne razume.
Odgovori
+4
5 1
Nidani
24. 12. 2025 15.32
Vrtovec malce sislja med govorom...no ampak se mi zdi, da to ni od dude...
Odgovori
+0
1 1
SEHE
24. 12. 2025 15.32
Ob taki odločitvi vrhovnega sodišča naj bo sram vse slovenske vlade do zdaj! Slovensko zdravstvo, nekoč zgled uspešnosti in učinkovitosti je popolnoma razstrojeno. Konkretna vlada z predsednikom in ministrico pa bi morala nemudoma odstopiti za vse večne čase! Za bodoče politike: namesto denarja in zaslužkarjev, kšftarjev, postavite pacijenta v center in narediti zdravstvo dostopno, strokovno in učinkovito!
Odgovori
+0
1 1
peresni
24. 12. 2025 15.30
Vrtovec je tabula rasa ...če ga RKC ne bi tiščala naprej bi ostal na farovih kolenih
Odgovori
-2
5 7
biggbrader
24. 12. 2025 15.35
Vrtovc skoraj 100% ne bi glasoval za Milančkov dodatek penziji.
Odgovori
0 0
Semek
24. 12. 2025 15.30
tooo sodisce👍👍. golobcek v jok pa na drevo
Odgovori
+3
6 3
Nidani
24. 12. 2025 15.32
A pol ni krivosodje?
Odgovori
+1
2 1
jank
24. 12. 2025 15.30
Kdor se te odločitve US veseli, še bolj pa da je spodletelo vladi pri razmejitvi javnega denarja s privatnim ima velik umski primanjkljaj. Ali je nista dovolj povedna primera iz Novega mesta in Maribora. Pa nista edina, ogromno jih je in v prihodnje jih bo še več.
Odgovori
-1
4 5
NotMe
24. 12. 2025 15.34
Jank, koliko preiskav je ukxmb dostavil ruprehtu? Radiologi ne opravljajo preiskam, samo pišejo.
Odgovori
+1
1 0
Sekira
24. 12. 2025 15.34
In ta dva primera so ti servirali na pladnju. Se mogoče kdaj vprašaš kaj in koliko je resnice v teh novicah.
Odgovori
0 0
peresni
24. 12. 2025 15.29
30 let so dešnjakarji pripravljali nesprejemljive amaterske zmazke od zakonov samo da so podaljševali plenilsko sesipanje javnega zdravstva. Fides, NSi, SDS so navadne hijene okoli tega.
Odgovori
-1
2 3
Nebittokbrihtni
24. 12. 2025 15.29
Mesec je za vrtovca, doktor znanosti.
Odgovori
-2
2 4
NotMe
24. 12. 2025 15.29
Mene pa samo nekaj zanima, tole javno, privatno in afere. Oni dohtar in Mb, Rupreht. A je kdo vprašal, zakaj jih je v ukcmb naredil le 150? A so mu jih samo toliko dostavili (zdravniki namreč NE izvajajo preiskav, to delajo tehniki), ali so mu jih morda 1500, pa ni imel časa, ker delal privat. No, to, dragi moji, je pravo vprašanje.
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
24. 12. 2025 15.28
Vsi, ki radi obujate obdobje Korone, se lahko z lahkoto preselite v vašo obljubljeno deželo Kitajsko ali Rusijo ... tam bodo vrhunsko poskrbeli za vas med Korono !!!
Odgovori
+1
3 2
Semek
24. 12. 2025 15.30
bravo👍
Odgovori
+1
2 1
Nidani
24. 12. 2025 15.30
Vrhunsko je bilo 20/22...vsaj vemo, kako je v S Koreji...😅
Odgovori
+2
4 2
krjola
24. 12. 2025 15.28
uničit je treba vse, kar je povezano z zoranom jankovicem in milanom kučanom...za začetek...
Odgovori
+5
5 0
gmajna
24. 12. 2025 15.28
Koliko delovne dobe imajp ti sladoledki? Realno delo
Odgovori
+4
4 0
Pajo_36
24. 12. 2025 15.27
Seveda ustava in z njo člen o svobodni gospodarski pobudi ane je itak sprejel kupljeni orgličar. Kaj pa, SKD.jevec, sedaj NSi-jevec ! Brez skrbi, da se je delalo, da se zadovolji kapitalu, ne pa prebivalstvu, folk lahko naplahtaš kakor hočeš...
Odgovori
-3
2 5
Nidani
24. 12. 2025 15.25
NSI je satelit SDS...oba skupaj pa nižje od slabega!
Odgovori
+0
5 5
Mex86
24. 12. 2025 15.24
Ustavno sodišče je reklo da obstajajo tudi drugi vzvodi mehkejši kot prepoved. Torej direktirji zdravstvenih domov naj izdajajo dovoljenja za koncesijo oz privat v primeru če dr v javnem nima čakalnih vrst. Vlada pa mora strogo kontrolirati te direktorje in njihove odločitve ker pohlep nima meja....
Odgovori
+3
3 0
YouRangMyLord
24. 12. 2025 15.22
G. Vrtovec je šibek na alkohol. Vemo že to sedaj. kaj bodo - tudi pri njemu steklenice ruma pele ?
Odgovori
-2
6 8
Bad Minton
24. 12. 2025 15.31
Mesečnik pa na ta belega...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
