Vrtovec z madžarskima ministroma o čezmejnih projektih v energetiki in prometu

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se bo danes z delegacijo mudil na delovnem obisku na Madžarskem, kjer se bo srečal z ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartom ter ministrom za inovacije in tehnologijo Laszlom Palkovicsem. Kot so povedali na ministrstvu, bodo govorili o čezmejnih projektih v energetiki in prometu.

"Minister Vrtovec bo s sogovornikoma ocenil napredek čezmejnih infrastrukturnih projektov na področju energetike in prometa. Osrednje teme bodo daljnovod Cirkovce–Pince, plinska povezava Nagykanizsa–Kidričevo, železniški povezavi Beltinci–Lendava in Lendava–Redič ter cestne povezave med Slovenijo in Madžarsko," so v torek pojasnili na ministrstvu.

Tudi sicer je veliko pozornosti na področju infrastrukture zadnje čase usmerjenih na Madžarsko. Ministrstvo za infrastrukturo namreč usklajuje nadaljevanje projekta ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim komercialnim delom, pri katerem bo kot zasebni investitor sodelovala družba Mendota Invest, ki je v lasti madžarske banke OTP.

Veliko je bilo v zadnjih letih tudi ugibanj o tem, ali bo Madžarska sodelovala pri investiciji v drugi tir med Divačo in Koprom, ki prav tako spada v resor infrastrukturnega ministrstva. Potem ko je prejšnja vlada opustila pogovore o sodelovanju Madžarske, pa so se govorice o tem znova pojavile ob začetku mandata sedanje vlade.

Aprila je Vrtovec glede informacij o vstopu Madžarske v projekt drugega tira pojasnil, da o tem ne potekajo nobeni pogovori, izpostavil pa je pomen zalednih držav za razvoj Luke.