Vrtovec: Za zeleni prehod bo treba odpreti pot tudi jedrski energiji

Slovenija ima danes po ministrovih besedah pripravljene vse pravne in druge podlage, da se zgodba zelenega prehoda uresniči. "Obstajajo priložnosti za še več sončnih elektrarn in za štiri nove hidroelektrarne, imamo tudi nekaj vetrnega potenciala, ki ga moramo izkoristiti. Obnovljivi viri energije so tisti, ki nam lahko pomagajo pri zagotavljanju energetske neodvisnosti," je dejal Vrtovec.

Toda obnovljivi viri po Vrtovčevih besedah ne bodo dovolj. Brez jedrske energije ne bomo kos nalogi, torej brezogljični družbi in energetski neodvisnosti, je prepričan. "Evropska odvisnost od fosilnih goriv se kaže z rastjo cen. Nadaljnjo rast bomo preprečili le tako, da bomo uvoz fosilnih goriv zmanjšali in odprli pot jedrski energiji," je dodal minister.

Za zeleni prehod so zagotovljeni tudi finančni viri, in sicer tako iz državnega proračuna kot iz načrta za okrevanje in odpornost. "Finančni viri so na voljo, je pa zelena prihodnost in sama operacionalizacija v veliki meri odvisna od same distribucije," je dejal Vrtovec in energetska podjetja pozval, da javno pokažejo svoje strategije za zeleni prehod.

Da imajo v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) jasno strategijo, je na novinarski konferenci izpostavil prvi mož Neka Stane Rožman. Nek je po njegovih besedah danes pripravljen na podaljšano obdobje obratovanja do leta 2043. "Za to so sprejete vse potrebne odločitve v okviru pristojnih institucij države, mi pa moramo izvršiti določene akcije," je pojasnil. Nek bo tako po besedah Rožmana letos uspešno končal s tehnološko modernizacijo objekta z izjemo izgradnje suhega skladišča za izrabljeno gorivo, ki pa bo končano v letu 2023. Takrat bo končan tudi desetletni celoviti pregled varnosti obratovanja. Teče tudi postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja za dolgoročno obratovanje, prihodnje leto pa Rožman pričakuje konec čezmejne presoje vplivov na okolje, ki so jo prijavile sosednje države.

Nek medtem ni neposredni nosilec projekta izgradnje drugega bloka nuklearke, za katerega je že izdano energetsko dovoljenje (nosilec je Gen Energija), je pojasnil Rožman, ki pa projekt pozdravlja. A odločitev o investiciji še ni sprejeta, ob tem opozarja Vrtovec."Zasledujemo cilj, da bi leta 2033, 2034 lahko prišli do drugega bloka. Tu smo ambiciozni, ampak to je mogoče," je poudaril in dodal, da bo treba po predvidenem izstopu iz premoga leta 2033 nadomestiti manko, ki ga daje Teš. "To je razlog, zakaj se mudi z drugim blokom in jedrskimi tehnologijami, da ne bomo po letu 2033 še v večji meri odvisni od uvoza električne energije," je poudaril.