Vsa državna uprava z julijem na enem mestu

Spletno mesto državne uprave gov.si bo združevalo predstavitvene vsebine ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi in upravnih enot. Vsebine organov državne uprave bo na enem mestu zagotavljalo na prenovljen in uporabniku prijazen način, trenutno obstoječa spletna mesta ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi in upravnih enot pa bodo postopoma ukinjena, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Gre za rezultat projekta prenove in optimizacije spletnih mest državne uprave, ki se pod vodstvom ministrstva z javno upravo izvaja od leta 2016. Ključni namen projekta je izboljšanje uporabniške izkušnje, zmanjšanje števila spletnih mest državne uprave in enotnejši nastop državne uprave na spletu.

Osrednje spletno mesto državne uprave je za zdaj še v fazi nastajanja in se bo postopno dopolnjevalo. Ob njegovi vzpostavitvi 1. julija bodo zagotovljene osnovne predstavitvene vsebine organov državne uprave in njihove dinamične vsebine, kot so novice, dogodki, javne objave in prosta delovna mesta. Do 2. septembra se jim bodo pridružile še preostale teme, storitve in projekti. Nato pa bo do 15. oktobra pripravljen še dodaten seznam predstavitvenih spletnih mest državne uprave, ki bodo na gov.si prenesena do 12. marca 2020.