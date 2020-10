Vsa kadrovanja po mnenju vlade skladna s pravno podlago

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje v odgovor na predlog priporočil v zvezi s kadrovanjem v državne institucije in gospodarske družbe, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslancev.

Kot je zapisano v sporočilu po dopisni seji, je vlada v odgovoru navedla, da se v policiji postopke zaposlovanja in premeščanja izvaja na podlagi veljavne zakonodaje, kar velja tudi za kadrovanje na položaje in položajna delovna mesta.

Pojasnili so, da se za pridobitev položaja uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih, ki urejajo zasedbo delovnega mesta, če ni drugače določeno. Vse premestitve v policiji na položajnih delovnih mestih pa se po navedbah vlade izvajajo upoštevajoč določbe zakona, ki urejajo področje premeščanja.

V odgovoru so spomnili še, da je v zakonu o organiziranosti in delu v policiji posebej določeno, da generalnega direktorja policije imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra. Za postopek pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev.

Dodali so, da je v zakonu tudi posebej določeno, da direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada imenuje in razrešuje generalni direktor policije. Za postopek pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev o imenovanju in razrešitvi direktorja organa v sestavi. Kandidat pa mora izpolnjevati tudi pogoje, ki jih zakon zahteva za sklenitev delovnega razmerja policista.