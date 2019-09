Vsa letala Adrie Airways bodo v torek in sredo ostala na tleh.

Potem ko smo poročali, da je letalski prevoznik Adria Airways uradno ostal tudi brez tretjega letala v svoji floti, so v poznih večernih urah iz družbe sporočili, da bodo jutri in v sredo začasno prekinili z izvajanjem vseh svojih letalskih operacij iz in v vse svoje baze v Ljubljani, Prištini in Tirani.

Kot so pojasnili v družbi, je omenjene odločitev o začasni prekinitvi letalskih operacij posledica trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije. "Nastalo situacijo družba globoko obžaluje in se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičuje," so zapisali v sporočilu za javnost.