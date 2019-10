3. Barve, navdahnjene s svetlobo - Izberite iz palete drznih in dinamičnih odtenkov. Polirani material, narejen iz trpežnega stekla Gorilla Glass 6, ujame svetlobo in ustvarja futuristično, vrhunsko avro. Galaxy Note10+ bo na voljo v avra sij, avra beli in avra črni; medtem ko bo Galaxy Note10 na voljo v avra sij, avra roza in avra črni.

2. Kinematografski zaslon na dlani - Uživajte v kinematografskem doživetju, bodisi zunaj, ob dnevni svetlobi ali v temi. HDR10+ je certificiran z dinamičnim preslikavanjem tonov za predvajanje s tonom in kontrastom, ki je kar se da resničen, zato je gledanje vsebine HDR10+ na YouTube-u še bolj zabavno in navdušujoče.

1. Moč je zdaj na voljo v dveh velikostih - Galaxy Note je prvič na voljo v dveh velikostih in uporabniki lahko izberejo tisti model, ki jim najbolj ustreza. Galaxy Note10 je popolna izbira za uporabnike, ki želijo zmogljivosti S Pen pisala in vrhunsko produktivnost v kompaktni obliki s 16-centimetrskim (6,3-palčnim) kinematografskim brezkončnim zaslonom. Galaxy Note10+ se lahko pohvali s 17,27-centimetrskim kinematografskim brezkončnim zaslonom, kar je tudi največji zaslon.

Naj vam namignemo, kako smo mi razrešili dilemo. V eno samo napravo smo združili vse in še marsikaj več: eleganten dizajn, napredna video orodja, funkcija super hitrega polnjenja, S Pen pisalo, edinstveno kamero, in še in še. Ob tem pa razvili dva modela, ki sedaj odlikujeta Galaxy Note10 serijo pametnih telefonov – Galaxy Note10 in Note10+. Da pa bo odločitev o izbiri najboljšega pametnega telefona prava, vašo dilemo lahko razrešimo tudi tako, da vam zaupamo vsaj deset razlogov, zakaj izbrati Galaxy Note10 ali Note10+.

4. Energija za daljši dan - Izkoristite 25 W moč za 30-minutno napajanje, s katerim bo vaša baterija zdržala ves dan. Lahko pa se odločite tudi za Hitro brezžično polnjenje 2.0 in pozabite na kabel. Spremljala vas bo največja baterija Galaxy Note serije doslej. Inovativna inteligenca prepozna vaše mobilne navade in se jim prilagodi, da traja do konca dneva in še dlje. In ob tem razveseli vaše prijatelje - funkcija brezžične skupne rabe energije vam omogoča, da lahko svojo energijo delite z drugimi napravami.

5. Pomnilnik prenosnika brez prenosnika - Zahvaljujoč 512 GB notranjega pomnilnika, ki ga lahko do 1 TB razširite s kartico microSD, lahko na telefon shranite vso svojo glasbo, fotografije in filme. Za še več pomnilnika enostavno vstavite kartico microSD ali jo zamenjajte z drugo kartico SIM in uporabite zmožnost Dual SIM, s katero ste lahko na eni sami napravi povezani dvojno.

6. Kamera profesionalnega razreda - Zmogljivo tehnologijo profesionalnega razreda smo strnili v sistem več kamer, ki ga lahko prenašate v žepu in uporabljate za takojšnje ustvarjanje in urejanje posnetkov. Galaxy Note10 in Note10+ vključujeta vse osnovne elemente kamer – od objektiva z dvojno zaslonko do ultra široke kamere, Sprotnega ostrenja in celo Optimizatorja prizora.