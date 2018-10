Vsaj še en teden babjega poletja

Vreme nam v zadnjih dneh kaže svoj prijazen obraz. Kljub zelo toplim popoldnevom pa povprečne temperature po zaslugi hladnih juter posebej ne odstopajo od dolgoletnega povprečja in tudi število sončnih ur je blizu povprečja za ta čas. Podoben tip vremena s hladnimi in meglenimi dopoldnevi ter sončnimi in toplimi popoldnevi nas bo spremljal vsaj še en teden.

Nad večjim delom stare celine se je ustalilo območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim zrakom, katerega središče se bo danes nahajalo nad baltskimi državami. A ker smo že kar globoko v jeseni, anticiklon ne pomeni nujno samo sončno vreme, saj nižine predvsem zjutraj in del dopoldneva marsikje prekriva megla ali nizka oblačnost. To se pozna tudi pri številu sončnih ur. V Ljubljani je sonce v prvih desetih dneh oktobra sijalo 49 ur in pol, kar je le pet ur več od povprečja za ta čas.

Babje poletje FOTO: Thinkstock

Jutranja megla se bo predvsem po nižinah osrednje in jugovzhodne Slovenije zadržala še večji del dopoldneva, po njenem razkroju pa se bo naredil čudovit dan. Le na zahodu države bo dopoldne nekaj več oblačnosti. Pred nami je še eno prijetno toplo popoldne. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija, kakšna stopinja manj bo ob morju. Drugod po državi bodo termometri kazali med 18 in 22 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV