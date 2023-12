Vsaj sedem let čakali na obnovo, zdaj se je dotrajana streha vdrla

Bralec nam je posredoval fotografije današnje intervencije na Starem trgu 5 v stari Ljubljani. Kot nam je sporočil, se je v večstanovanjski hiši nad priljubljeno kavarnico vdrla streha. "Pri vseh astronomskih cenah najemnin bi lastniki nepremičnin morali mnogo bolje skrbeti za streho in nasploh hišo," je opozoril bralec, ki ima v bližini tudi sam v najemu poslovni prostor.

"Danes v popoldanskem času smo bili obveščeni o dogodku, kjer je v enem izmed stanovanj na območju centra mesta Ljubljane prišlo do preloma lesenega trama stropa, ki je padel na tla. Po prvih podatkih je do tega prišlo zaradi dotrajanosti trama, stanovanje pa je bilo v času dogodka prazno in pri tem ni bil nihče poškodovan," pa so nam svoje ugotovitve o dogodku sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Kot so dodali, so na kraju posredovali gasilci, ki so začasno zavarovali prostore do trajne ureditve, ki je v pristojnosti lastnika oziroma upravnika objekta. Policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.