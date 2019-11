Vsaj štirje razlogi za decembrski skok v Portorož

Čokolada v vseh oblikah, okusna druženja na prazničnih sejmih, pravljičen program za najmlajše in kotalkanje tik ob morju.

1. Čokoladni uvod v veseli december

Božična druženja ob morju. (foto: Manuel Kalman)

V Portorožu se bodo decembrske sladkosti pričele v petek, 29. novembra, ko bodo v parku hotela Kempinski Palace Portorož odprli božično-novoletni sejem z bogato gastronomsko ponudbo in izdelki umetnostne obrti. Odprtje sejma pa bo v znamenju najslajše pregrehe, saj bodo obiskovalci lahko ves konec tedna, od 29. novembra do 1. decembra, okušali čokolado v vseh oblikah, od čokoladne fontane do vroče čokolade z različnimi okusi. S svojimi čokoladnimi mojstrovinami se bosta predstavila MasterChef Slovenija 2019Anže Kuplenikin MasterChef Slovenija 2017Sara Rutar, ki bo v soboto in nedeljo vodila tudi dve delavnici čokoladnih sladic. V nedeljo ne gre zamuditi čokoladne torte velikanke,ki jo bodo brezplačno razdelili med obiskovalce. Dogajanje bo seveda popestrilo tudi veliko dobre glasbe in bogat otroški program. 2. Praznično kotalkanje ob morju

Ljubitelji kotalkanja so vabljeni na igrivo vijuganje po nekdanjem skladišču soli v Portorožu. (foto: Kotalkarski klub Zvezda Ljubljana)

Če se v drugih krajih večinoma drsajo po ledu, se v Portorožu pozimi kotalkajo! Veliko kotalkališčev nekdanjem skladišču soli Monfort, ki se nahaja tik ob morju, bo med 27. in 30. decembrom privabilo vse mlade in mlade po srcu, ki radi kotalkajo ali rolajo. Zanimiv ambient z bogato zgodovino bo obiskovalcem ponudil zaščito pred mrazom in morebitnim slabim vremenom, kotalke si bodo lahko izposodili ali pa prinesli svoje. Manjkal ne bo niti pester animacijski program s šolo kotalkanja ter ponudbo božičnega peciva, čaja in kuhanega vina. 3. Obisk dobrih mož in pravljičen program za najmlajše

Otroke čaka pravljičen program s številnimi predstavami in kreativnimi delavnicami. (foto: Jaka Ivančič)

Otroci bodo decembra v Portorožu in Piranu imeli kaj videti in početi. Samo na portoroškem božično-novoletnem sejmu se bo v decembru zvrstilo več kot 20 kreativnih delavnic in otroških predstav. Dobri možje pa se bodo letos pripeljali v velikem slogu - z razkošnimi avtomobili starodobniki, Božiček pa bo priletel kar z letalom. Ampak gremo lepo po vrsti. 6. decembra bo otroke na božično-novoletnem sejmu v Portorožu obiskal Miklavž.Pripeljalse bo v atraktivnem starodobniku kabrioletu, spremljala pa ga bosta angelček in nagajivi parkeljček. Njegov prihod bo ob spektakularnih svetlobnih efektih pospremila violinistka Alenka Mežan, sledil pa bo program za otroke. 23. decembra pripravljajo na letališču Portorož prav poseben dogodek, na katerem bo glavna atrakcija zagotovo Božiček, ki se bo pripeljal kar z letalom. Otroke bosta navdušila sneg in otroška predstava Snežna vila z Damjano Golavšek,dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan, saj bodo zbirali in zavijali darila za socialno ogrožene otroke. Božiček pa bo otroke obiskal tudi 25. decembra na božično-novoletnem sejmu v Portorožu. Njegov prihod bo pospremila predstava Jelenček Rudolf praznuje božič. Tudi Dedek Mraz nas bo letos obiskal dvakrat. V Piranu se bo 31. decembra dopoldan ustavil kar na svetilniku na Punti, otroke pa bo razveselil tudi popoldan na božično-novoletnem sejmu v Portorožu. 4. Praznična druženja ob odlični glasbi

Odlična glasba in kulinarične sladkosti na prazničnem sejmu. (foto: Jaka Ivančič)