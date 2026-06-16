Vsaj teden dni peklenske vročine, tudi noči bodo tropske

Popoldne je bilo v Ljubljani 28 stopinj Celzija, na asfaltu še kakšna več. Po meteorološkem modelu bosta modro barvo – dež in nižje temperature – v Evropi in pri nas hitro zamenjali oranžna in rdeča, ki pomenita vročino, s tem pa se bo vročinski val stopnjeval.

"Trajal bo vsaj do polovice prihodnjega tedna, najbolj topla bosta, kot kaže trenutno, ponedeljek in torek, tudi v Ljubljani se bo ogrelo do 34 stopinj Celzija," napoveduje prognostik Patrick Miklavčič.

Tudi po drugih krajih bo vroče, še kakšna stopinja več pa bo na Primorskem in Goriškem, kjer bodo temperature marsikje za 10 stopinj nad dolgoletnim povprečjem.

Približali se bomo absolutnemu junijskemu rekordu, izmerjenemu lani, ko je bilo v Dobličah pri Črnomlju 38,4 stopinje Celzija. Lanski junij je bil tudi rekordno topel. Ne le, da je bil najbolj vroč, bil je tudi najbolj suh in najbolj osončen, odkar obstajajo meritve.

Čisto drugače kot pred letom 2000 – modra barva pomeni povprečne oziroma podpovprečne junijske temperature, od 2000 naprej pa rdeča barva. "Od zadnjih 11 junijev jih je bilo kar deset nadpovprečno toplih," pojasnjuje Miklavčič.