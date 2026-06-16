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Slovenija

Vsaj teden dni peklenske vročine, tudi noči bodo tropske

Ljubljana, 16. 06. 2026 19.35 pred 59 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Tanja Volmut
Osvežitev v jezeru

Vse bolj vroče bo – pred nami je prvi vročinski val v letošnjem poletju. Temperature bodo vsak dan višje in že v sredo bodo marsikje dosegle 30 stopinj Celzija. Za to je kriv vroč sredozemski zrak, ki bo zajel večji del Slovenije, najbolj vroči bosta Primorska in Goriška, kjer se bodo temperature konec tedna dvignile do 35 stopinj, lokalno lahko tudi več. Junijski vročinski val bo prinesel temperature, ki bodo od povprečja višje za kakih 10 stopinj. Tudi noči bodo tropske, temperature ne bodo padle pod 20 stopinj.

Popoldne je bilo v Ljubljani 28 stopinj Celzija, na asfaltu še kakšna več. Po meteorološkem modelu bosta modro barvo – dež in nižje temperature – v Evropi in pri nas hitro zamenjali oranžna in rdeča, ki pomenita vročino, s tem pa se bo vročinski val stopnjeval.

"Trajal bo vsaj do polovice prihodnjega tedna, najbolj topla bosta, kot kaže trenutno, ponedeljek in torek, tudi v Ljubljani se bo ogrelo do 34 stopinj Celzija," napoveduje prognostik Patrick Miklavčič.

Tudi po drugih krajih bo vroče, še kakšna stopinja več pa bo na Primorskem in Goriškem, kjer bodo temperature marsikje za 10 stopinj nad dolgoletnim povprečjem.

Približali se bomo absolutnemu junijskemu rekordu, izmerjenemu lani, ko je bilo v Dobličah pri Črnomlju 38,4 stopinje Celzija. Lanski junij je bil tudi rekordno topel. Ne le, da je bil najbolj vroč, bil je tudi najbolj suh in najbolj osončen, odkar obstajajo meritve.

Čisto drugače kot pred letom 2000 – modra barva pomeni povprečne oziroma podpovprečne junijske temperature, od 2000 naprej pa rdeča barva. "Od zadnjih 11 junijev jih je bilo kar deset nadpovprečno toplih," pojasnjuje Miklavčič.

Povprečne temperature v juniju
Povprečne temperature v juniju
FOTO: Arso vreme

Vroče bo tudi ponoči

Junij je sicer tisti mesec, ki se pri nas zadnja desetletja najbolj segreva. In segrevajo se tudi noči. Tudi zdaj bo tako. "Pojavljale se bodo tudi tropske noči, ne le na Primorskem, tudi v notranjosti države, ko se niti ponoči ne bo ohladilo pod 20 stopinj Celzija."

Tudi lani jih je bilo v vsem poletju veliko, največ v Kopru, kar 45.

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KOMENTARJI8

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mario7
16. 06. 2026 20.24
Poletje je. Kaj je nenavadno če bo vroče?
Odgovori
0 0
Buča hokaido
16. 06. 2026 20.05
Peklenska vročina 30 stopinj?
Odgovori
+2
2 0
enapi
16. 06. 2026 20.07
Nova vlada pa to.
Odgovori
+0
1 1
dannyer
16. 06. 2026 20.04
se že psihološko zavaja ljudi. nebo po celi sloveniji še več pravilo je 3 dni nad 30 stopinj ,da lahko rečemo ,da imamo vročinski val. ta proces opažamo že nekaj let kako prej je bilo vse normalno sedaj pa to.
Odgovori
+2
3 1
enapi
16. 06. 2026 19.47
Koliko stopinj pa je v peklu?
Odgovori
+3
6 3
St. Gallen
16. 06. 2026 19.50
To pa moras iti izmeriti v Uzbekistan
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-4
1 5
enapi
16. 06. 2026 20.08
Švica bo ok. Razen ta vaš bratwurst za 40€ ni najbolj okusen. Zato blužiba avstrije prija.
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0 0
enapi
16. 06. 2026 20.09
Bližina
Odgovori
+1
1 0
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