Vsak dan 140 žensk in deklic umre pod roko sorodnika

Geslo letošnjih akcijskih dni se glasi: Vsakih deset minut je ubita ena ženska. #Brez izgovora. Združimo se in končajmo nasilje nad ženskami.

Po opozorilu Svetovne zdravstvene organizacije, ki nasilje izpostavlja kot velik javnozdravstveni problem in kršitev človekovih pravic žensk, je nasilje mogoče preprečiti. Zdravstveni sektor ima pri tem pomembno vlogo, saj žrtvam zagotavlja zdravstveno oskrbo in jih po potrebi usmeri k drugim podpornim storitvam, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Nasilje nad ženskami se pojavlja v vseh okoljih ne glede na ekonomske, kulturne ali politične razmere. V družbi še vedno prevladujejo številni predsodki in stereotipi, ki otežujejo razumevanje te problematike in ovirajo reševanje težav. Stereotipi in miti o nasilju v družini in nad ženskami po svarilu NIJZ utrjujejo nasilje. Hkrati vplivajo na to, da se nasilje obravnava kot zasebna zadeva, kar zmanjšuje občutek družbene odgovornosti za ukrepanje. Za trajno spremembo je nujno preseči stereotipe, so pozvali.

Državni statistični urad navaja, da so ženske trikrat pogosteje žrtve nasilja v partnerskem odnosu kot moški, saj je nasilje v partnerskem odnosu od dopolnjenega 15. leta starosti doživelo tri četrtine žensk in nekaj manj kot četrtina moških. Še zlasti izpostavljajo, da so ženske pogosteje žrtve težjih oblik nasilja, saj gre za nasilje, ki se ponavlja.

V svetu po podatkih ZN vsak dan povprečno 140 žensk in deklic izgubi življenje pod roko storilca, ki jim je v sorodu. Približno ena od treh žensk je še vedno tarča fizičnega ali spolnega nasilja. Nobena država ali skupnost ni izvzeta. Stanje pa se po ugotovitvi generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa še slabša.

ZN so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dal dominikanski diktator Rafael Trujillo na krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile politične aktivistke v Dominikanski republiki.