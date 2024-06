Vsak dan bo topleje: temperature do 35 stopinj Celzija

Danes bo delno jasno, nizka oblačnost po nekaterih nižinah se bo dopoldne postopno razkrojila. Popoldne se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva precej jasno, le v zahodnih krajih bo več oblačnosti. Čez dan bo delno jasno, v hribovitih krajih na zahodu bodo popoldne in zvečer možne posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija.