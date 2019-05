Deček, ki je postal glas za vse otroke z redkimi boleznimi

Če je nekaj redko, še ne pomeni, da lahko to odrinemo nekam v kot ali o tem le redko spregovorimo – na primer enkrat letno, ko obeležujemo svetovni dan. 28. februarja obeležujemo svetovni dan redkih bolezni. Redke bolezni resda prizadenejo zgolj nekaj bolnikov na več deset tisoč oseb, vendar je njihova obravnava izredno zahtevna. A za vsakim bolnikom z redko boleznijo je družina, ki nosi finančno, fizično in psihično breme te bolezni. Ni naključni vrstni red. Psihično breme je tisto najtežje in tukaj je ključno, da se o redkih boleznih v družbi govori, da zapletene znanstvene diagnoze dobijo človeške obraze in da se omogoči povezovanje družin, ki skrbijo za otroka z redko boleznijo. Ogromno otrok, ki imajo redko bolezen, umre že v zgodnji mladosti in za starše je pomembno, da z njim preživijo čim več kakovostnega časa in da se otroku omogoči ustrezna zdravniška oskrba. Čeprav obsojeni na smrt, so otroci s težkimi redkimi boleznimi del srčnih družin – ožjih in širših, del naše napredne družbe – in od nas zahtevajo, da ne obračamo glave proč zgolj zato, ker so prej izjeme kot pravilo, pač pa da na osnovi teh malih izjem pokažemo, da smo družba odgovornih, čuječih in sočutnih ljudi.

Viljem Julijan je s svojo redko genetsko boleznijo gangliozidozo GM1 tip 1 postal obraz in glas vseh bolnikov z redkimi boleznimi. V njegovem imenu sta njegova starša Gregor Bezenšek in Nina Bezenšek dala pobudo za ustanovitev dobrodelnega sklada za pomoč otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Sklad je dosedaj že pomagal 13 otrokom z redkimi boleznimi z donacijami v višini 27.000 evrov, prošnje za pomoč pa ne nehajo prihajati na naslov sklada. 13. septembra ob 20. uri bo v Križankah že drugi dobrodelni koncert Sklada Viljem Julijan. Karte so že v prodaji na običajnih prodajnih mestih, k nastopu pa vabijo čim več zvezdnikov.

Na vprašanje, kako zmoreta prenašati vse sinove težke zdravstvene težave, mamica Nina pravi, da je izredno težko. "Za vsako njegovo poslabšanje sva zelo žalostna in v bolečini. Vsak dan ga spremljava pri njegovem odhajanju in to sedaj traja že dve leti. Ko se začne viroza in je zaplet, je moja prva misel, ali se njegovo življenje sedaj zaključuje. Temu ne moreš ubežati. Noči prebedimo, ga aspiriramo, obračamo, da ne dobi preležanin, na vsak dih sva pozorna in hitro odreagirava." Da pri tej bolezni nikoli ne veš, kje si, pravi Viljemov očka Gregor."Ne samo starši, tudi zdravniki ne vedo. Že prvič, ko smo ob poslabšanju prišli v celjsko bolnišnico, ti nihče ni mogel ničesar zagotoviti, ker v bistvu vsi samo čakajo na tisti zadnji trenutek. Ne veš, kje si, kaj bo jutri. Lahko, da bo bolje ali pa slabše. Pri vsem skupaj pa je najtežje gledati otroka, kako trpi. Stalno je v neki borbi in to je najhuje.”

Ko se v družino rodi otrok z redko boleznijo, to vsem postavi življenje na glavo. Tisti, ki te izkušnje nimamo, lahko le občudujemo moč, ki jo zmorejo starši teh malih borcev. A gre za hude fizične in predvsem psihične napore. “Vsakokrat, ko gre eden od naju stran od njega domov, je bolečina. Imava ga neskončno rada in bi si želela, da bi lahko bil z nama, da bi tekel po igrišču, a se zaveva, da temu ne bo tako. To sva sprejela,” skozi solze pripoveduje Nina. “Najin način življenja je takšen, da ne beživa stran od občutkov, da si jih dovoliva. Midva vsakič znova poveva, da naju rešuje znanje, naša teorija izobraževalnega centra Exena, da sva zmogla zdržati do danes, da nisva na zdravilih. To naju ohranja zdrava, spoštljiva v odnosu do zdravnikov in sester. Prav tako je tu še skrb za sestrico, da je zdrava, da zmore prenašati breme bolezni v družini,” pripoveduje Nina. Gregordodaja, da mu moč daje tudi to, da pomagata sinu. “Kadar smo dlje časa v bolnici, se izmenjujeva, da se vsaj malo razbremeniva. Takšno je življenje z redko boleznijo. Najina zgodba, pa tudi tiste, ki smo jih spoznali preko sklada, imajo podobne značilnosti in zaključke. Delimo si podobne izkušnje.”

Gangliozidoza GM1 tip 1 je zelo redka smrtonosna genetska bolezen, ki je neozdravljiva in se večinoma konča s smrtjo v zgodnjem otroštvu. Povzroča propadanje živčnih celic in nepravilne psihofizične sposobnosti. Učinkovite terapije za to bolezen trenutno še ni, ta pa za sabo prinese številne telesne motnje. "Ko sva prvič izvedela za diagnozo in so nama rekli, da najin otrok žal ne bo živel dlje kot nekaj mesecev, se vprašaš, kako je to sploh možno ob vsem tem medicinskem napredku? Potem moraš to povedati še staršem, drugemu otroku (Gregor in Nina imata še zdravo hčerko). Gre za zelo zahteven proces. Ves čas skrbiva, da hčerke ne obremenjujeva s svojo žalostjo, ji pa pojasniva vse, ko vidiva in začutiva, da je to potrebno.”