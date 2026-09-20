Vsak drugi otrok bo potreboval očala – so krivi zasloni?

Kirurg in oftalmolog Boštjan Drev je na začetku pogovora z Nušo Lesar v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A najprej razbil mit o korenju in dobrem vidu. "Verjetno niste zaman pojedli veliko korenja v otroštvu, ampak koristilo vam pa tudi ni kdo ve kako," se je pošalil in dodal, da zadostno količino beta karotena – torej snovi, ki je v korenju in blagodejno vpliva na vid – zaužijemo že z vsakodnevno, uravnoteženo prehrano. "Ko govorimo o hrani, ki je dobra za oči, je to pravzaprav vsa hrana, ki je dobra za kateri koli del našega telesa. Zdrav način življenja, kjer so prisotni antioksidanti, pozitivno deluje na zdravje celotnega telesa in tudi na zdravje oči. Ampak če hočemo pa res kopičiti te antioksidante v mrežnici, v rumeni pegi, potem so pa tu na prvem mestu špinača, brokoli, ohrovt in rumenjak," našteva.

Operacije dioptrije so varne, hitre in neboleče, pravi oftalmolog. FOTO: Svet na Kanalu A

Več podrobnosti o tem, kako lahko poskrbimo za zdravje oči, pa lahko slišite v pogovoru na zgornji povezavi. Malo za šalo, malo zares, je oftalmolog Nuši pojasnil tudi, kam izgine trepalnica, ki nam je dražila oko, zdaj pa je nikakor ne najdemo.

Vse več otrok je kratkovidnih, kar pomeni, da slabo vidijo na daleč, in Drev pravi, da prej ko otrok postane kratkoviden, do višjih vrednosti bo šla njegova dioptrija. "Dioptrija se načeloma umiri ob koncu rasti in pubertete, ni pa nujno, lahko se slabša tudi dlje," pojasnjuje. Opaža, da se delež kratkovidnih otrok proti drugi polovici osnovne šole in kasneje v srednji povečuje astronomsko. "Govorimo o epidemiji kratkovidnosti. To je tako imenovana šolska kratkovidnost, ki z leti seveda lahko samo napreduje. Delno je to povezano z obremenitvijo vida z načinom življenja. Otroci se manj gibajo na prostem, obremenjujejo oči na telefonu in računalniku in oči so se pač po domače rečeno prilagodile temu načinu življenja. S tem, ko mi napenjamo oči na blizu, pač povečamo možnost, da bomo kratkovidni. Veliko vlogo pri tem pa ima seveda tudi genetika. Če sta starša kratkovidna, je velika verjetnost, da bo tudi otrok," še dodaja strokovnjak.

Za zdrave oči je dobro jesti zeleno zelenjavo in rumenjak, pravi oftalmolog Boštjan Drev. FOTO: Svet na Kanalu A