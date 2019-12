Najbolj nevarne so petarde in doma narejeni pirotehnični izdelki

Daniel Jug z Generalne policijske uprave je na novinarski konferenci pozval, naj se uporabniki pirotehničnih izdelkov pred uporabo seznanijo z navodili proizvajalca in upoštevajo predpisane varnostne razdalje do ljudi in objektov. Poleg prepovedanih petard so za nastanke poškodb najbolj nevarni doma narejeni pirotehnični izdelki, saj so nestabilni, je opozoril. Pri uporabi pirotehničnih izdelkov po njegovih besedah ni prostora za alkohol in prepovedane droge.

Največkrat nastradajo dlani in obraz

Simon Herman s kliničnega oddelka za travmatologijo kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je dodal, da naj bo "vsak, ki uporablja pirotehniko, v takšnem psihofizičnem stanju, kot da bi sedel za volan".

V primeru poškodbe moramo poklicati 112, v primeru opekline pa jo še pred tem hladiti in sterilno zaviti, je spomnil. Lani so v UKC Ljubljana obravnavali pet poškodb zaradi uporabe pirotehnike, kar je najmanj v zadnjih 19 letih. Prepričan je, da število poškodb s pirotehničnimi izdelki upada tudi po zaslugi preventivnih akcij. Kljub temu, da število poškodb upada, pa vrsta poškodb ostaja enaka. Največkrat so prizadete dlani in obraz zaradi opeklin, pogoste so tudi amputacije prstov, globoke rane ter poškodbe oči in sluha, je navedel Herman.