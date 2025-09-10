Svetli način
Slovenija

Vsak kos orožja lahko postane tudi morilsko orožje

Ljubljana, 10. 09. 2025 08.05

Sara Volčič
V Sloveniji po podatkih policije nimamo kriminalne združbe, ki bi se ukvarjala izključno s preprodajo orožja, temveč je nakup ali prodaja orožja na črnem trgu dodatna dejavnost, narejena z določenim namenom. Kajti kot nam je pojasnil vodja Oddelka za terorizem in ekstremno nasilje v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave Primož Ogrinc, gre vselej za odnos povpraševanje-ponudba.

Policija preži na vsako nelegalno preprodajo orožja, a koliko se te prepovedane trgovine dogaja tudi pri nas, je težko oceniti. "Mi si štejemo za velik uspeh, ko zasežemo prav vsak kos orožja ali streliva, kajti zavedati se moramo, da to orožje ni nabavljeno za neke pozitivne dejavnosti, ampak za izvrševanje različnih kaznivih dejanj," poudarja Ogrinc. 

vodja Oddelka za terorizem in ekstremno nasilje Primož Ogrinc
vodja Oddelka za terorizem in ekstremno nasilje Primož Ogrinc FOTO: POP TV

Po nedavnem zaključku mednarodne operacije, v katero so bili vključeni tudi tuji varnostni organi, vodili sta jo Europol in Interpol, pa je jasno, da so slovenski  državljani vpeti v združbe, ki prekupčujejo zelo velike količine orožja in streliva. In ne gre za osamljen primer. Tako rekoč je ni policijske uprave v državi, ki še ne bi stopila na prste prekupčevalcem orožja. Slovenija ostaja tranzitna država, redkokdaj smo ciljna destinacija. Orožje k nam praviloma prihaja iz držav zahodnega Balkana.

Med zaseženim orožjem prevladujejo pištole. Na črnem trgu, kot je povedal Ogrinc, jo človek lahko kupi že za petsto evrov, odvisno od vrste in kalibra. "V obtoku pri nas je v velikem deležu orožje, ki izvira iz vojn v nekdanji skupni državi, še vedno pa se najde tudi kakšen kos iz 2. svetovne vojne, saj ima orožje zelo dolgo življenjsko dobo," nam je povedal Tomaž Korbar, višji kriminalistični inšpektor specialist - forenzični izvedenec v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL).

Tomaž Korbar, višji kiminalistični inšpektor specialist - forenzični izvedenec
Tomaž Korbar, višji kiminalistični inšpektor specialist - forenzični izvedenec FOTO: Sara Volčič

V zbirki orožja na NFL imajo več kot tisoč kosov različnih vrst orožja, ki je bilo v veliki večini zaseženo na naših tleh. Med temi kosi so tudi takšni, ki so bili v rokah storilcev, ko so zagrešili najhujša kazniva dejanja. Skrbno varovano v kletnih prostorih NFL-ja  uporabljajo to orožje za preučevanje in vse potrebne analize, svoje ugotovitve pa shranijo v baze podatkov. Kajti ko policija stopi na prste storilcem nekega  kaznivega dejanja, je treba to, da je bilo neko orožje uporabljeno, na kakšen način, kdo ga je imel v rokah, in številna druga vprašanja podpreti tudi  z dokazi. Ti pa nastajajo v oddelku za fizikalne preiskave v prostorih NFL-ja. 

Balistične preiskave na NFL
Balistične preiskave na NFL FOTO: Sara Volčič

Kot so nam pojasnili na NFL, je ključna naloga strokovnjakov s področja balističnih preiskav s pomočjo balističnega sistema Evofinder primerjati izstrelke med seboj, da bi ugotovili, koliko različnega orožja je bilo uporabljenega v obravnavanem kaznivem dejanju in katero orožje je bilo uporabljeno. "Če je bilo orožje osumljencu tudi zaseženo, se lahko takšno orožje poveže z najdenimi izstrelki, ali pa se na primer  ugotovi, da to orožje ni bilo uporabljeno pri storitvi kaznivega dejanja. Prav tako lahko s pomočjo balističnega sistema Evofinder ugotovimo, ali so bili izstrelki izstreljeni iz orožja, ki je bilo uporabljeno že pri katerem drugem kaznivem dejanju v  Sloveniji ali v tujini, kjer uporabljajo istovrsten balistični sistem," je povedal Korbar. Andrej Gerjevič, vodja oddelka za kakovost in razvoj na NFL, pa nas je pospremil  do vrat  tako imenovane čiste sobe, v katero seveda nismo imeli vstopa. 

Grožnja s pištolo
Grožnja s pištolo FOTO: Shutterstock

To je prav posebna soba, kjer potekajo najbolj občutljive preiskave. V njej je nova naprava, gre za poseben vrstični elektronski mikroskop, ki ga uporabljajo predvsem za iskanje in analizo delcev, ki nastanejo pri streljanju s strelnim orožjem.

