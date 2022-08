Vsak letni čas skriva svoje pasti. 'Na pot zato le z brezhibnim vozilom'

Prvi avgustovski konec tedna so zaznamovale gneče, tako proti morju kot z morja. Veliko ljudi se je namreč z dopusta že vračalo. Že od jutra so bili tako zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici, promet je bil počasen na primorski avtocesti. Najdaljši zastoj je bil na Karavankah, kjer so dopustniki tako v smeri Avstrije kot tudi Slovenije čakali v sedemkilometrski koloni. Vozniki pa so se načakali tudi na mejnih prehodih. Sicer pa na daljši poti, čakanju v kolonah na avtocestah ali mejnih prehodih svoje doda tudi vročina, ki dodatno utrudi voznika in pregreva avtomobil. Lahko se zgodi tudi, da nam vozilo na poti zataji. Na AMZS zato svetujejo, naj se na pot, sploh v vročini, ko so obremenitve še večje, odpravimo le z brezhibnim vozilom.