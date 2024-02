'Vsak milijon za oboroževanje je milijon, ki ga ne porabimo za zdravstvo, šolstvo'

Jeremy Corbyn na Otoku predstavlja precej drugačno politiko tudi od tiste, ki jo vodi njegova laburistična stranka. Sam se predstavlja kot socialist. Znan je po svojih protivojnih stališčih, že desetletja opozarja na krivice, ki se godijo Palestincem, zaradi česar je pogosto slišal očitke o antisemitizmu, je tudi glasen kritik neoliberalizma. Med drugim se zavzema za brezplačno javno šolstvo, zdravstvo, višje davke za najbogatejše, za jedrsko razoroževanje in za to, da se Združeno kraljestvo ne vpleta v vojaške spopade.

Na dogodku v Ljubljani je uvodoma delil svoj pogled na to, kakšen učinek so imele politike uničevanja socialne države na Otoku: "Preden je prišel neoliberalizem v Veliko Britanijo, ni bilo vse popolno, ampak moja generacija je imela brezplačno šolstvo in zdravstvo in pokojnino, od katere si lahko preživel. Še vedno imamo zdravstvo, ki pa je vedno bolj privatizirano in zaračunava ogromne stroške. Ljudje zapustijo univerzo z vsaj 70.000 funti (cca 82.000 evri) dolga. Imamo stanovanjski sistem, ki je nevzdržen, gentrificira mestna središča in izganja delavce daleč na obrobje, od koder morajo potovati na delo. Ljudje v 30 in 40 nimajo svojega prostora in živijo pri starših. In imamo 300.000 ljudi, ki so brezdomci, živijo na ulicah ali tleh svojih znancev. To so rezultati uničevanja socialne države. Zato moramo imeti načrt in ljudem prinesti upanje. Enotnost delavskega razreda in enotnost levice je tista, ki lahko prinese to upanje. In pa nikakor ne dopustiti skrajni desnici in rasistom, da krivijo priseljence. Oni niso povzročili ničesar od tega."