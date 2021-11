'Vsak od nas lahko koga osreči, vsaka izpolnjena želja šteje'

Člani društva Uresniči željo tudi letos niso pozabili na tiste, ki se prazničnih dni ne morajo veseliti brezskrbno. Zato pripravljajo decembrsko dobrodelno akcijo, s katero uresničujejo neslišane in zatrte želje ljudi v stiskah. S pomočjo spletnega seznama želja lahko vsakdo obdaruje, društvo pa bo poskrbelo, da bodo pozornosti romale v roke tistih, ki so materialno ogroženi in najbolj izključeni iz družbe. To so uporabnice varnih hiš, družine v materinskih domovih, brezdomci, osebe s težavami z duševnim zdravjem, žrtve nasilja in starejši.

Člani društva so si zadali cilj spodbujati dobrodelnost od ljudi do ljudi. Zato se njihova osrednja akcija obdarovanja vrti okoli osebnih želja ljudi v stiski. Lani decembra so prvič skupaj z vodji socialnovarstvenih programov širom Slovenije uresničili 481 želja uporabnikom teh programov, ki so hkrati tudi materialno ogroženi. S pomočjo spletnega seznama, ki se nahaja na spletni strani društva, javnosti omogočajo, da neposredno osreči ljudi s težavami. Ta srčna gesta pa obdarovancem pomeni veliko več kot le izpolnitev želje, je prepričana predsednica društva Uresniči željo Vesna Kuralt.

icon-expand Lanska dobrodelna akcija društva Uresniči željo. Lani decembra so prvič skupaj z vodji socialnovarstvenih programov širom Slovenije uresničili 481 želja uporabnikom teh programov. FOTO: Društvo Uresniči željo

Kakšen učinek ima lahko uresničevanje osebnih želja, je Kuraltova uvidela, ko so obdarovanci s težavo izrazili svojo željo. "Mnogi so bili namreč v življenju tolikokrat razočarani, da so prepričani, da je preprosto nemogoče, da bi jim kdo želel pokloniti darilo, še manj pa neznanec. V enem od zavetišč za brezdomce so celo naknadno želeli objaviti nove želje svojih uporabnikov, ker so nekateri v dobrodelnost verjeli šele, ko so se želje njihovih kolegov uresničile," je navedla primer predsednica društva. Letos med obdarovanci tudi starejši Podobno kot lani je tudi letošnji namen dobrodelne akcije osrečiti pripadnike najbolj izključenih skupin prebivalstva, kot so uporabnice varnih hiš, družine v materinskih domovih, brezdomke in brezdomce, osebe s težavami z duševnim zdravjem in žrtve nasilja. Vse te skupine so namreč običajno tudi materialno ogrožene in ravno njim pogosto zmanjka denarja za najosnovnejše stvari oziroma si kaj več kot to ne morejo privoščiti. Novost letošnjega leta pa je, da bodo med obdarovance vključili še starejše ljudi, ki nimajo zadostnih sredstev za stroške svojega bivanja v domu ali nimajo svojcev, je pojasnila Kuraltova: "Ker gre za raznolike skupine prebivalcev in zelo različne želje, ki so skladne z življenjskimi okoliščinami obdarovancev, je na spletnem seznamu želja poskrbljeno za transparentnost tako, da je vsaka konkretna želja povezana z eno od 60 partnerskih organizacij. Vsaka od njih ima za izpolnjevanje želja določeno odgovorno osebo, s katero lahko obdarovalci stopijo v neposreden stik."

icon-expand Lanska dobrodelna akcija društva Uresniči željo. Presenečenja za ženske v varni hiši Ptuj. FOTO: Varna hiša Ptuj