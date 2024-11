'Vsak posameznik je odgovoren zase, za bližnje in celotno skupnost'

Poklukar je dejal, da je ključna naloga ministrstva, policije in inšpektorata, da poskrbijo za varnost vseh prebivalk in prebivalcev, policija in inšpektorat pa da sta pripravljena, da čas praznovanja mine čim bolj mirno. "Vsak posameznik pa je odgovoren zase, za svojega bližnjega in za celotno skupnost. Samo tako bodo naši prazniki bolj varni in prijetni," je prepričan. Organizatorje prireditev je na današnji novinarski konferenci pozval, naj spodbujajo tudi uporabo javnega prometa za prevoz do prireditev.

Opozoril je tudi na nevarnost pirotehničnih izdelkov. "Vemo, da so poškodbe vsako leto hude, tudi med najmlajšimi. Posebej pozivam starše otrok, da popazijo na otroke, ko gre za zakonito rabo, in da so starši tisti, ki nadzorujejo uporabo pirotehnike," je dejal.

Spomnil je, da je vlada prejšnji teden podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za šest mesecev. "Razmere na bližnjem vzhodu in povečana stopnja ogroženosti zaradi terorizma v vseh evropskih državah, tudi v Sloveniji smo na srednji stopnji, pravzaprav zahteva, da smo precej previdni pri varovanju slovenske države in cele evropske skupnosti," je dodal.