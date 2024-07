Že malo pred 8. uro so se kolesarji zbrali na Titovem trgu v Velenju, kjer so jih na njihovo skoraj 800-kilometrsko pot pospremili svojci, prijatelji, podporniki in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Sledilo je obvezno skupinsko fotografiranje, preden so pognali pedala in se odpravili na pot proti jugu. Po načrtih bodo danes prekolesarili 180 kilometrov in uvodni dan zaključili v Karlovcu na Hrvaškem.

Nato jih bo pot v naslednjih dneh vodila do Bihaća na zahodu Bosne in Hercegovine, kjer se bodo pridružili članom tamkajšnjega Kluba ekstremnih športov Limit, ki podoben maraton organizirajo že 20. leto zapored. Skupaj bodo nato kolesarili prek Jajca in Sarajeva do Srebrenice na vzhodu BiH.

"Naša pot ni le športni izziv, temveč tudi pomembna misija ohranjanja spomina na tragedijo, ki se nikoli ne sme ponoviti. Vsak prevožen kilometer nosi sporočilo, da je mir naša skupna odgovornost," poudarjajo kolesarji.

Celotno pot od Velenja do Srebrenice bo prekolesarilo sedem kolesarjev: Adnan Ajšić, Franc Puncer, Haris Hadžić, Ismet Softić, Stanko Pfaifer, Viktor Slatinek in Frančiška Krebs. 63-letnica je tudi prva ženska, ki se je udeležila tega podviga. Sicer pa je najmlajši član ekipe star 43 let, najstarejši pa 72.