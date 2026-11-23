Pri izbiri prevoznika je zato pomembno vedeti, kakšen tovor želimo prepeljati in kakšne so posebnosti njegove dostave. Po Sloveniji smo poiskali sedem ponudnikov, ki se ukvarjajo z različnimi vrstami tovornih in specializiranih prevozov , od dostave gradbenega materiala do zahtevnejših mednarodnih transportov.

Ko gradbišče potrebuje več kot običajen tovornjak

Pri gradnji hiše, urejanju dvorišča ali pripravi nove dovozne poti pogosto potrebujemo večje količine peska, gramoza in zemlje. Takšnega materiala ne moremo prevažati z običajnim dostavnim vozilom, zato pridejo prav tovornjaki prekucniki oziroma kiperji, ki omogočajo prevoz in enostavno razkladanje razsutega tovora.

V Slovenskih Konjicah deluje podjetje Prevozi ŽAN&TJAN, Žan Skrbinšek, s.p., ki opravlja kiper prevoze na Savinjskem, Koroškem in v Prekmurju. Prevažajo pesek, gramoz, zemljo in drug razsuti gradbeni material, njihove storitve pa pridejo prav tudi pri cestogradnji in urejanju zemljišč. Pri naročilu je pomembno preveriti dostop do gradbišča in prostor za razkladanje, saj lahko tovornjak material odloži le tam, kjer je to varno izvedljivo.

Na gradbiščih pa ni treba vedno raztovoriti samo peska ali zemlje. Včasih je treba težje gradbene elemente dvigniti na višino ali jih prestaviti na mesto, do katerega z običajnim tovornjakom ni mogoče dostopati.

S takšnimi nalogami se ukvarja Prevozništvo R - Klopčič d.o.o. iz Prevoj pri Šentvidu v občini Lukovica. Podjetje razpolaga s sedmimi tovornjaki in opravlja prevoze ter dvigovanje bremen s HIAB dvigali. Z njimi lahko poskrbijo za nakladanje, prevoz in razkladanje večjih gradbenih elementov, njihova oprema pa omogoča dvigovanje bremen do višine 35 metrov.

Ko se gradbena dela zaključijo, pogosto ostanejo še kupi odpadnega materiala, ki jih je treba odstraniti. Pri R - Klopčič zato prav tako nudijo tudi odvoz gradbenih in kosovnih odpadkov. Na voljo imajo zabojnike različnih velikosti, od 5 do 35 m, ki jih dostavijo na lokacijo in po dogovoru odpeljejo, ko so napolnjeni. Tako lahko izvajalci pri večjih prenovah in gradbenih projektih lažje poskrbijo za sprotno odstranjevanje odpadkov.

Za posebne tovore je potrebna drugačna organizacija

Medtem ko je pri razsutem materialu pomembno predvsem učinkovito nakladanje in razkladanje, imajo druge vrste tovora povsem svoje zahteve. Lep primer so avtomobili, ki jih je treba med transportom ustrezno naložiti in zavarovati, da na cilj prispejo brez poškodb.

Transport Lušina d.o.o. iz Bele Cerkve pri Šmarjeških Toplicah se ukvarja z mednarodnimi prevozi avtomobilov, predvsem na relacijah z Nemčijo, Belgijo in Nizozemsko. Organizirajo prevzem in dostavo vozil, storitev pa je zanimiva tako za podjetja kot za posameznike, ki kupujejo ali prodajajo avtomobile v tujini. Poleg prevoza vozil opravljajo tudi druge mednarodne cestne tovorne prevoze.

Še zahtevnejša organizacija je potrebna, kadar tovor presega običajne dovoljene mere ali maso. Pri transportu večjih industrijskih strojev, gradbene mehanizacije ali dolgih kovinskih konstrukcij lahko posebno težavo predstavljajo ozke ceste, mostovi, predori in druge prometne omejitve.

Pri takšnih prevozih lahko pomembno vlogo prevzame Matic Tomažič s.p. iz Radizela pri Mariboru, ki zagotavlja spremstvo izrednih prevozov po Sloveniji in v tujini, predvsem na relacijah z Avstrijo. Njegova naloga ni sam prevoz tovora, temveč spremljanje transportne kompozicije in skrb za varen potek poti. To vključuje preverjanje morebitnih prometnih ovir, komunikacijo z voznikom tovornjaka ter opozarjanje drugih udeležencev v prometu. Spremlja tudi zahtevnejše transporte s skupno maso nad 40 ton, kadar je glede na značilnosti prevoza potrebno posebno spremstvo.

Na evropskih cestah šteje dobra logistika

Večina mednarodnih prevozov sicer ne potrebuje posebnega spremstva, vendar je tudi pri običajnem tovornem prometu treba uskladiti precej različnih opravil. Za podjetja, ki blago redno pošiljajo poslovnim partnerjem v tujino, so pomembni zanesljivi termini prevzema, ustrezna vozila in včasih tudi možnost začasnega skladiščenja.

Prav kombinacija teh storitev je zanimiva pri podjetju Tadej Špoljar s.p. iz Košnice pri Prevorju. Ukvarjajo se z mednarodnimi prevozi blaga in skladiščenjem, predvsem za manjša podjetja, ki potrebujejo prilagodljive transportne rešitve. Poleg organizacije dostav omogočajo tudi shranjevanje izdelkov in poslovnih zalog, zato lahko naročniki blago pred nadaljnjim prevozom začasno skladiščijo, ne da bi morali za to vzdrževati lastne velike skladiščne prostore.

Za podjetja, ki poslujejo na različnih evropskih trgih, pa je pomembna tudi dobra povezanost med državami. V Celju že od leta 1986 deluje družinsko podjetje Branko Kolenc s.p., ki opravlja mednarodne paletne in kamionske prevoze po številnih evropskih državah. Imajo lasten vozni park tovornjakov s ponjavami in hladilniškimi nadgradnjami, v logističnem centru v Celju pa omogočajo še skladiščenje, nakladanje in pretovarjanje blaga.

Posebej dobro poznajo transportne poti proti Grčiji, s katerimi se intenzivneje ukvarjajo že od leta 2006. Poleg običajnega tovora organizirajo tudi hladilniške prevoze med Evropo in Grčijo, pri katerih je treba med dolgo vožnjo vzdrževati zahtevano temperaturo. Naročniki se lahko dogovorijo za prevoze v obe smeri, podjetje pa pri organizaciji upošteva vrsto blaga, količino in predvideni termin dostave.

Takšen nadzor temperature je še posebej pomemben pri svežem mesu in drugih hitro pokvarljivih živilih, saj mora biti hladna veriga zagotovljena od prevzema do končnega razkladanja.

Za tovrstne živilske prevoze je specializirano podjetje Darko Mohorič s.p. iz Železnikov na Gorenjskem, ki ima več kot 30 let izkušenj s cestnim transportom. Z lastnimi hladilnimi vozili prevaža sveže meso, hlajena in zamrznjena živila po Sloveniji, pri čemer temperaturne pogoje prilagaja vrsti blaga. Med njegovimi naročniki so tako mesnice, živilska podjetja, trgovci in distributerji, ki potrebujejo redno dostavo svojih izdelkov.

Poleg domačih relacij opravlja tudi prevoze pokvarljivega blaga na Hrvaško. Za podjetja z rednimi dobavami omogoča pogodbeno sodelovanje, pri katerem lahko vnaprej uskladijo transportne poti, termine in zahtevane temperaturne režime.