Vsak tretji želi na gimnazijo, letos manjši naval na večja mestna središča

V torek se je iztekel rok za prenos prijav na drugo srednjo šolo ali v drug izobraževalni program. Za to se je odločilo 1936 kandidatov, so sporočili z ministrstva za izobraževanje. Na skupaj 25.568 razpisanih mest – njihovo število je ministrstvo nekoliko oklestilo – je tako trenutno prijavljenih 22.971 kandidatov.

Primerjava podatkov s preteklimi leti tudi kaže, da so se prijavljeni kandidati s prijavami v večini porazdelili med posameznimi vrstami programov in med posameznimi šolami, tako da po roku za prenos prijav ne zaznavamo posebnega pritiska na posamezne programe ali šole. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

V primerjavi z lanskim letom se je nekoliko zvišal delež tistih, ki želijo na programe nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja, znižal pa delež tistih, ki želijo na gimnazijske programe in programe srednjega strokovnega izobraževanja. " Deleža prijavljenih v gimnazijske programe in v programe srednjega strokovnega izobraževanja sta se v primerjavi s preteklimi leti zmanjšala, na račun tega pa se je nekoliko povečal delež prijavljenih v programe srednjega poklicnega izobraževanja, kar pomeni, da so se kandidati letos tudi bolj ustrezneje prijavljali v različne programe glede na svojo učno uspešnost, " ugotavljajo na ministrstvu, kjer za razliko od prejšnjih let ne zaznavajo posebnega pritiska na posamezne programe ali šole.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 745 kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 4.721 kandidatov, od tega se jih je 194 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 9.808 kandidatov in v gimnazijske programe 7.697 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.938 kandidatov, za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.759 kandidatov, so na ministrstvu postregli s podatki.

Raje doma kot večjih mestih

Eden od razlogov se skriva tudi v dejstvu, da se je letos več kandidatov iz manjših krajev odločilo ostati blizu doma. "V zadnjih letih smo zaznali, da se veliko kandidatov iz manjših krajev ali krajev, ki so blizu večjih središč, odloča za vpis v šole v večjih središčih, tega pa letos ne zaznavamo tako množično, saj so kandidati v večini primerov ostali v svojem lokalnem okolju," so sporočili z ministrstva.

Dodali so, da vsako leto razpišejo od 4.000 do 5.000 prostih mest več, kot je kandidatov vpisne generacije. Ob tem upoštevajo tudi, da je v posameznih regijah razpisanih več mest, kot je kandidatov vpisne generacije te regije. Razpis prav tako sledi interesom kandidatov, kar pomeni, da je največ mest na najbolj zaželenih programih.

"Na državnem nivoju je dovolj zagotovljenih prostih vpisnih mest. Veliko šolam ob koncu izvedbe prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev ostajajo prosta mesta in to na vseh vrstah programov, tudi gimnazijskih," so poudarili. Vendar pa so razlike med šolami velike. Medtem ko se nekatere trudijo privabiti kandidate, druge pokajo po šivih.

"Če ima šola prostorske in kadrovske pogoje in če je velik interes za vpis, poskušamo skupaj s šolami poiskati rešitve v smeri razpisa novega izobraževalnega programa na šoli ali povečanja obsega prvotno razpisanih mest v programih, ki se na šoli že izvajajo, tako da se razpiše dodatni oddelek," so ob tem pojasnili na ministrstvu. Če šola teh pogojev nima, dovolijo večje število dijakov v oddelkih. Na ta način bodo letos zagotovili dodatnih 400 do 500 mest.

"Zato lahko že sedaj povemo, da trenutno stanje prijavljenih na nekaterih programih, ki je morda malenkost višje, kot je število razpisanih mest, še ne pomeni, da bi šola lahko omejila vpis, pač pa se bo morda tudi odločila, da bo sprejela vse prijavljene kandidate, saj ne predvideva ponavljalcev ali vsaj ne veliko, zato lahko na račun teh mest sprejme kakšnega novinca več. To velja še posebej za kar nekaj šol v Osrednjeslovenski regiji," so potolažili tiste, ki trepetajo, ali bodo sprejeti na želeno šolo.