'Da nekaj ni v redu, so mi povedale stopnice'

"Verjetnost, da imajo osebe, ki so zadihane in utrujene, res pljučno hipertenzijo, je sicer zelo majhna," ob tem opozori predsednica Društva pljučne hipertenzije Slovenija Tadeja Ravnik.

Iztok je zaradi zmanjšanega dotoka kisika začel padati v nezavest. In ravno to ga je pripeljalo do diagnoze, saj je zaradi izgubljanja zavesti obiskal urgenco. Tam je med pregledom eden izmed mlajših zdravnikov simptome povezal s simptomi pljučne hipertenzije.

Gre za eno izmed petih skupin pljučne hipertenzije, pri kateri se poruši ravnovesje v krvi. V žilah in pljučih se zato naredijo manjši strdki, ki ovirajo pretok krvi, zmanjšajo površino delovanja pljuč in posledično seveda oskrbo telesa s kisikom.

Testi pri Iztoku – plinska analiza arterijske krvi in CT pljuč – so oceno potrdili. Pol letu dni od pojava prvih simptomov je tako bolnišnico zapustil z diagnozo trombembolične pljučne hipertenzije.

Druge štiri skupine pljučne hipertenzije so še: pljučna arterijska hipertenzija, pljučna hipertenzija s pljučnimi boleznimi in hipoksijo, pljučna hipertenzija kot posledica bolezni leve strani srca in skupina brez pojasnjenega vzroka.

Zaradi pljučne hipertenzije s hipoksijo je zavest prav tako izgubljala Nina , tudi do sedemkrat na teden. "Ko je bila hčerka stara osem mesecev, sem prvič padla skupaj." Ker je imela že v preteklosti težave s pritiskom in omedlevicami, je na dogodek pozabila. Nato se je isto zgodilo še nekajkrat. Znova na stopnicah. Takrat je vedela, da nekaj ni v redu.

Šla je do osebne zdravnice, napotila jo je do pulmologa, ki jo je zdravil za astmo. Ker ji zdravljenje ni pomagalo, je odšla še kardiologa, ki ji je dejal, da je za zadihanost kriva poporodna teža in poslabšanje kondicije. Začela se je več gibati, a se stanje ni izboljšalo. Šla je do kardiologa številka dve. Tam so ji rekli, da je vsega kriv živec vagus.

Naročili so ji, naj je bolj slano hrano in pije več tekočine. "To je ravno obratno od navodil, ki jih dobiš pri pljučni hipertenziji, ker se srci matra in ne more več odvajati vode." Nasveti so stanje tako poslabšali, zdravniki pa ji glede neučinkovitosti zdravljenja niso verjeli. "Niče mi ni več verjel ." Diagnozo je nato dobila leto in pol po prvih simptomih, povsem naključno. Dogodkov zaradi težke izkušnje ni želela podrobneje opisati.

Z diagnozo so se takoj začeli premiki v pravo smer. Vzroka za pojav bolezni sicer niso odkrili nikoli, so pa s preiskavami ugotovili, da se žile še odzivajo na zdravila. Ta ji močno pomagajo, uporablja jih že deset let.