Vsak zaposleni na SiDG, ki se je odločil za cepljenje, bo dobil denarno nagrado

Kot so sporočili prek svoje Facebook strani, so se v družbi Slovenski državni gozdovi na pobudo tamkajšnjega sindikata odločili, "da se vsem zaposlenim, ki bodo dostavili potrdilo NIJZ o polnem cepljenju proti covidu-19 najpozneje do 30. septembra 2021, izplača enkratno finančno nagrado v višini 70 evrov neto".

Glavni direktor Robert Tomazin je ob tem povedal: "S to gesto želimo sodelavce spodbuditi k odgovornemu ravnanju do sebe in drugih. Še posebej nas pri tem veseli dejstvo, da je pobuda za takšno motivacijo prišla od zaposlenih."

Pri SiDG sicer niso prvi, ki cepljenim zaposlenim delijo nagrade. Tudi v podjetju ETI Elektroelement in Eti Proplast so nagrado v višini 70 evrov že v mesecu maju obljubili vsakemu zaposlenemu in agencijskemu delavcu, ki bo do 15. avgusta pisno izjavil in verodostojno izkazal, da je popolno cepljen proti covid-19.