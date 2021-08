'Vsak zase ve, do kam in koliko zmore'

Helikopter Slovenske vojske je z ekipo za helikoptersko reševanje sredi popoldneva reševal na Prisojniku, kasneje še na dveh krajih. Na Prisojniku je najstniku na glavo padel kamen. Zato je izgubil ravnotežje, padel in zdrsnil nekaj deset metrov nižje. Kot je pravilno, je uporabljal čelado, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Omenjeni najstnik, ki mu je padel kamen na glavo in je nosil čelado, je primer, koliko objektivnih nevarnosti preži v gorah. Kljub temu, da naredimo vse za svojo varnost, nas vseeno lahko doleti nesreča. Zato naj bo čelada obvezni kos opreme, ko se gibljemo v visokogorskem, skalnatem svetu. Slovenske gore so namreč zelo krušljive, kar potrjuje statistika. Letos se je zaradi odlomov skal ponesrečilo že več planincev, so že pred časom opozorili na PU Kranj. Poleg tega vedno poglejmo, kam bomo stopili oziroma za kaj bomo prijeli. Stopi in oprimki morajo biti trdni, ne majavi, sicer se lahko odlomijo in pademo.

Na klasičen način – torej peš – pa so gorski reševalci podali na območje Male Mojstrovke, kjer so se izgubili planinci, ki jih je prehitela tema. Na planini Razor so pomagali planincu s poškodbo noge, prav tako na klasičen način, so včerajšnji dan v hribih povzeli na PU Kranj.

V skalnati svet se ne podajmo brez čelade, saj so slovenske gore krušiljive, padajoče kamenje je stalnica. Planinec na fotografiji zagotovo ni zgled, kako obuti in opremljeni hodimo v gore.

V takih primerih se izkaže, kako pomembno je, kaj imamo v nahrbtniku. S sabo je dobro imeti anorak in dodatna oblačila za preobleči, ki jih ustrezno zaščitimo, da jih ne zmoči dež. Toplejši kos obleke je obvezna oprema vse poletje, saj nikoli ne vemo, kdaj zaradi nevihte kje obtičimo. Imejmo v mislih, da so nevihte težke razmere tudi za reševalce, ki morda ne bodo mogli k nam hitro in bomo na pomoč čakali več ur.

Drugič – z zgodnjim povratkom v dolino zmanjšamo možnost, da nas ujame nevihta, ki je bolj značilna za popoldanski čas. Ne gre zgolj za to, da nevihto spremljajo strele, kar pomeni nevarnost, da nas predvsem na izpostavljenih mestih zadane. Nevihta v gorah je lahko sinonim naglega preobrata oziroma padca temperature. Če jo spremlja še močan veter, so poletne razmere naenkrat podobne zimskim.

Preudarno izberimo cilj in se nanj dobro pripravimo

Planinci obnemorejo tudi, ker ne poiščejo natančnih informacij, kam se podajajo, kje točno poteka pot in kako zahtevna je. To je pogost scenarij tistih, ki v upanju, da bodo hitreje prišli na vrh ali sestopili, iščejo bližnjice. A bližnjica je lahko tudi 'daljšnica'. Hitro se lahko zgodi, da izgubijo orientacijo in zaidejo. Iskanje prave poti jih izčrpa do te mere, da ne zmorejo nadaljevati. Ali pa se naenkrat znajdejo na težkem, skalnatem terenu, ki mu niso kos. Zato Policija in Planinska zveza Slovenije ves čas poudarjata in priporočata, da se držimo označenih poti. Če se nam kljub vsemu zgodi, da skrenemo, se vrnimo nazaj po isti poti in poiščimo zadnjo markacijo.

Zato je, preden se odpravimo v hribe, na mestu premislek oziroma vprašanje, kako smo psihofizično pripravljeni oziroma ali imamo dovolj kondicije, da bomo zmogli priti na vrh. Bolj kot to pa, ali nam bo ostalo dovolj moči za sestop. Zadovoljstvo in lepi občutki, ki lahko napolnijo človeško dušo, so namreč popolni takrat, ko varno prispemo v dolino in ne ko dosežemo vrh oziroma cilj. Ali kot še danes odmevajo misli legendarnega slovenskega alpinista Nejca Zaplotnika, ki jih je ubesedil v svoji knjigi Pot: "Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi."