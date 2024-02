Vsaka četrta družina se sooča z izzivi alkoholizma

Poleg strokovnih oblik pomoči želijo poudariti neprecenljivo vlogo, ki jo lahko odigrajo posamezniki kot podporne osebe v življenju teh otrok. To so sosedje, učitelji, tete in vsi drugi, ki so pripravljeni prisluhniti, razumeti in pomagati. Podporne osebe lahko odigrajo ključno vlogo pri tem, da se ti otroci opolnomočijo in lažje soočajo z izzivi, ki jih prinaša alkoholizem v družini. Le ena varna oseba je dovolj, da lahko spremeni tok otrokovega življenj, poudarjajo.

Ena od štirih družin se sooča z izzivi alkoholizma. Pogosto so otroci prvi, ki trpijo, in zadnji, ki prejmejo pomoč. Otroci, ki so prizadeti zaradi starševskega alkoholizma, potrebujejo podporo in razumevanje, da lahko znova najdejo upanje in okrevajo, opozarjajo v Društvu za pomoč otrokom alkoholikov.

"Skrbna in dostopna podporna oseba lahko otroku pomaga premagati bolečino in osamljenost ter ga usmeri na pot okrevanja. Lahko mu preda ključna sporočila, kot so: Nisi sam, nisi odgovoren za alkoholizem starša in nimaš vpliva nanj. Obstaja pomoč zate," opozarjajo v društvu.

Pri tem poudarjajo tudi izjemen pomen zmanjšanja stigme, ki še vedno bdi nad alkoholizmom. Ko stigmatiziramo osebo z zasvojenostjo, se ta stigma prenaša na celotno družino, vključno z otroki, ki se zaradi tega težje odločijo spregovoriti o svojih težavah in poiskati pomoč. "Z odpravljanjem stigme lahko prispevamo k boljšemu razumevanju alkoholizma kot bolezni ter spodbudimo ustvarjanje odprtega in sočutnega okolja, ki je ključnega pomena za okrevanje družin in otrok, ki se soočajo s to težko realnostjo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Osrednji dogodek letošnje kampanje bo pogovorno omizje z naslovom Kaj pa otroci? Pomoč, upanje in zdravljenje, s katerim bodo v društvu osvetlili posledice življenja v alkoholični družini na eni ter varovalne dejavnike in vire pomoči za otroke alkoholikov na drugi strani. Z omizjem želijo prav tako vzpodbuditi in razširiti razpravo o problematiki alkoholizma. Kampanjo skupaj z društvom organizirajo tudi Društvo Žarek upanja in Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije.