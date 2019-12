Prostovoljna humanitarna društva in organizacije imajo pri zmanjševanju revščine in pomoči revnim zelo veliko vlogo. Ena izmed takih je tudi organizacija Humanitarček, ki pa ni povsem običajna organizacija: "Naša osnovna filozofija je, da denarja ne želimo zbirati. Mi dobrodelnost in humanitarnost vidimo v malih dejanjih in v tem, da pristopiš k človeku ter mu pomagaš s točno določeno stvarjo, in upam da nas to dela drugačne,''delovanje društva opiše predsednica Ninna Kozorog. Poleg tega, da predstavlja pomemben člen v Humanitarčku, je tudi zdravnica in velikokrat je revščini priča tudi v čakalnici:''Prva stvar, ki se jo opazi, so starejši ljudje brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ljudje si tega več ne morejo privoščiti in taki osebi v dobri veri napišeš terapijo, ogromno zdravnikov pa ne pomisli, ali si bo taka oseba terapijo z doplačilom 20 evrov sploh lahko privoščila, ogromno je tudi skrite revščine,'' pripoveduje.

Vse te ljudi, ki se vsakodnevno borijo z revščino, pa Kozorogova in Anita Ogulin poznata po imenih: ''Za nobeno družbo to ni dobro, vsaka družba je močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Je pa resnično zaskrbljujoče za prihodnost otrok in vseh nas, da pravzaprav takim ljudem sodimo. Sodimo ljudem, ki ne zmorejo, ne znajo, so bolni in jih na ta način izključujemo,'' opozarja gospa Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Moste Polje.

Takšne sodbe je na lastni koži občutila tudiIrena Jerak, babica malega Krisa, ki je Slovence povezal tako močno, kot jih že dolgo noben ni. ''Težko je, predvsem je težko, ker noben ne razume, kako težko je imeti tako bolezen v družini. Negativne komentarje velikokrat berem, pa čeprav to zame ni dobro, ampak enostavno ne moreš mimo tega.''