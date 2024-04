V Sloveniji danes praznujemo materinski dan, ki se je v Evropi razširil po prvi svetovni vojni, datum praznovanja pa se od države do države razlikuje. Janez Usenik pa ima ob tem prazniku za slavljenke posebno sporočilo: kjer koli ste in kar koli zdajle počnete – vsaka mama je dragocena in si zasluži spoštovanje vseh.