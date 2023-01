Vsaka mama si očita in vali krivdo nase

Ko se zgodi kaznivo dejanje, ko imamo nedolžno žrtev, vsi sočustvujemo z umrlimi in njegovimi svojci. Vsi se lahko vživimo, kakšno težko življenje bo za vse vpletene sledilo, kako bo rana ostala nezaceljena vse do konca njihovega življenja. V sodnih dvoranah jih opazimo, s solzami v očeh, papirnatimi robci v rokah, boleče jih je gledati. A na drugi strani dvorane so v večini primerov prav tako žalostni ljudje, ki pa doživljajo s strani javnosti drugačne odzive. Do svojcev storilcev smo praviloma indiferentni, ne vidimo jih prav tako kot žrtve, ki se jim je čez noč življenje ne po njihovi izbiri prav tako obrnilo na glavo. In prav tako kot prvi so tudi oni izgubili ljubo osebo, kajti storilca čakajo dolga leta za zapahi, v kolikor bo ugotovljeno, da je drugemu življenje odvzel v prištevnem stanju in da je torej za svoje dejanje tudi kazensko odgovoren. Seveda, storilec je živ in, seveda, žrtev ni nikoli želela ali pristala na to, da postane žrtev in da se njeno življenje konča. S tem vsi soglašamo in dejanje storilca seveda obsojamo.

A dejstvo je, da stiske svojcev storilca velikokrat ne opazimo. Ob spremljanju sodnih procesov proti storilcem kaznivih dejanj sem doživela tudi to, da so svojci storilce ščitili, bili povsem na njihovi strani, celo krivdo za smrt nekoga valili na žrtev samo, kar je nizkotno in obsojanja vredno. A so bili tudi takšni, ki so dejanje svojega sina ali hčerke močno obžalovali, se ga sramovali in trpeli zaradi dogodka, ki je nekomu vzel življenje, njihovega otroka pa poslal v zapor.