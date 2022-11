'Vsaka naslednja rolka je bila boljša od prejšnje, ogromno sem se učil iz napak'

22-letni študent kranjske Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru je že od malih nog navdušen nad športom, predvsem ekstremnim. Sprva je njegova strast postalo surfanje, nato BMX kolo, potem pa rolkanje. Ker je od nekdaj rad tudi ustvarjal in ker ni bil zadovoljen s kolesi na rolki, je dobil spodbudo, da razvije svojo lastno. Bohanel Šardi je tako izpeljal svojo idejo in postal mladi podjetnik. Sprva so zaživele lesene rolke, zdaj je šel ustvarjalec korak dlje in si drznil ustvariti rolko iz kamna.

Bohanel Šardi iz okolice Ljubljane je svojo prvo rolko dobili za darilo – kot izziv, da bi se naučil rolkati. Ker mu sprva ni šlo, jo je odložil v kot in raje vozil kolo. "S svojim BMX kolesom sem veliko kolesaril in skakal v različnih skate parkih, kjer sem opazoval rolkarje, grafitarje in druge akrobate, skratka vso to subkulturo," je pripovedoval 22-letnik, ki zdaj obiskuje 3. letnik Fakultete za organizacijske vede v Kranju, smer Inžiniring poslovnih sistemov, kako so se začeli sestavljati njegovi temelji za kasnejšo poslovno idejo.

icon-expand Prva rolka Bohanela Šardija se je zlomila po enem mesecu vožnje, saj je imela vse plasti obrnjene v eno stran. FOTO: Bohanel Šardi

Grafite se je začel učiti risati sam. Sprva jih je skiciral na papir, potem je zarisal tudi na zid. "Imel sem to srečo, da so pri nas doma ravno opravljali dela. Preden so novo škarpo zapolnili z zemljo, sem na zidu prvič preizkusil, kaj pomeni grafitiranje. Razmišljal sem, kako bi lahko ta neuporaben in z zemljo posut grafit spremenil v nekaj uporabnega. To me je navdušilo, da sem svojo prvo rolko očistil starega prahu in jo prebarval," je opisal Šardi. Tako se je začel učiti različnih trikov rolkanja, kmalu za tem pa si je kupil bolj profesionalno rolko. "Rolkal sem praktično vsak dan, tudi pozimi. Zelo hitro sem postal zelo dober v izvajanju različnih trikov," je dodal. In kaj je bila njegova glavna spodbuda za idejo, da bi začel s projektom lastnih rolk? Tekmovalnost. Ko je nekega dne rolkal, ga je prehitel nekdo s t. i. longboardom, na katerem je imel velike koleščke, ki niso bili trdi in počasni kot njegovi. Zato je šel isti dan v trgovino in povprašal po cenah longboardov. Ko je zbral dovolj denarja za nakup tistega, ki si ga je želel, ga niso imeli več na zalogi. "Preiskal sem vse spletne trgovine, poklical distributerje in proizvajalce. Zaradi močne želje po enakem longboardu sem se odločil, da zadevo naredim sam," je pripovedoval.

icon-expand FOTO: Bohanel Šardi icon-chevron-left icon-chevron-right

Najprej na vrsti lesene rolke: 'Prva se je zlomila po mesecu vožnje' Odločil se je, da se poda v svet lesa, ki je bil vse prej kot enostaven. Težko je bilo namreč najti dober in hkrati fleksibilen les. Zato je moral raziskati vse furnirane plošče, ki so takrat prodajale. Predvsem se je osredotočil na javorjev les, saj naj bi bil ta najboljši. "Moja prva rolka se je zlomila po enem mesecu vožnje, saj je imela vse plasti obrnjene v eno stran. Ko pride do prevelike obremenitve, poči prva plast in nato še vse ostale plasti. Rešitev je bila, da plasti križam ali pa dodam steklena vlakna. Vsaka naslednja rolka, ki sem jo naredil, je bila boljša od prejšnje. Ogromno sem se učil iz napak, ki sem jih delal. Trenutno uporabljamo kanadski javor, saj je tudi standarden in najbolj uporaben les v rolkarski industriji. Seveda pa lahko naredim različne kombinacije lesa, ki je lepotni končni sloj in ne vpliva na funkcionalnost izdelka," je pojasnil mladi podjetnik, ki je svoje izdelke pripeljal do te točke, da zdaj vodi svoje podjetje ročno izdelanih rolk Special Boards, poleg tega pa je tudi uradni zastopnik ameriškega podjetja iz Kalifornije, ki izdeluje inovativna kolesca za rolke. Rolk tako zdaj ne izdeluje več sam, jih pa sestavlja v svoji delavnici: pritrdi kolesa, ležaje, podvozja, nalepi protizdrsne sloje. Občasno jih tudi brusi in barva. "Vse se je spremenilo, ko je podjetje iz Kalifornije naročilo večjo količino enakih rolk – to je bilo ravno pred vpisom na fakulteto. Imel sem časovno težavo, kako bi to izpeljal. Bil sem primoran razviti popolnoma nove kalupe, ki bodo zdržali in bodo bolj učinkoviti. Skupaj s poslovnim partnerjem Urošem sva to tudi naredila. Vsekakor je bilo dela veliko. Takrat sem res razumel, kaj pomeni večja proizvodnja enakih kosov. Vsaka sekunda šteje. Spomnim se, da sem z naročilom zamujal, saj so Američani želeli rolke dobiti ravno pred črnim petkom. Na koncu so bile dostavljene ravno nekaj dni prej. Vzporedno sem gradil spletno stran s pomočjo prijateljev in profesionalcev na tem področju. To sem bil primoran narediti, saj sem si želel širiti referenco na globalnem trgu," je pojasnil, kako je prodrl s svojo podjetniško idejo.

icon-expand Kamen, ki ga Bohanel Šardi uporablja za izdelavo rolk, je zelo tanek – od 0,5 do 2 milimetra. FOTO: Bohanel Šardi

'Mislim, da je treba vsak dan inovirati, ne gre samo za končni produkt' Čeprav je mladi podjetnik izdelal že na stotine rolk in jih med drugim poslal v Kalifornijo, je prepričan, da še vedno obstaja prostor za izboljšave. "Mislim, da je treba vsak dan inovirati. Ne gre samo za končni produkt, gre za celoten proces izdelave rolke, ki ga je treba izboljševati. Na primer, prej sem rolko delal tri dni ali celo en teden, zdaj je ta čas mnogo krajši – lahko tudi nekaj ur – odvisno od dizajna in drugih želja kupca. Spomnim se, da sem dobil naročilo v zimskem obdobju. Rolko sem moral dokončati pred božičem. Ker so bile temperature res nizke, se moje lepilo ni posušilo v 24 urah kot ponavadi. Ko je minil že drugi dan, rolka še zmeraj ni bila suha. Ostala mi je le ena možnost, da sem celoten kalup nesel iz delavnice v hišo in ga pustil zraven kamina. Takrat sem spoznal, da je temperatura zelo pomembna," je opisal sogovornik, kako je zorelo njegovo znanje. Od lesa h kamnu: 'Vemo, da je kamen krhek in nefleksibilen material, a smo zato poskrbeli in dodali steklena vlakna' Bohanelu Šardiju se vsako leto porodi nova ideja ali pa projekt zasnuje na višji ravni. Tako je denimo nastala rolka v obliki lista ali pa rolka, ki črpa inspiracijo iz reke Soče. Letos si je Šardijeva ekipa zadala cilj predstaviti kamnito rolko na platformi Kickstarter. "V 48 urah smo dosegli 50 odstotkov zadanega cilja. Skozi vse leto smo testirali in naredili rolko iz kamna. Zelo si je težko predstavljati, kako smo prišli do funkcionalne rešitve, ne da bi povečali težo naše obstoječe rolke. Kamen, ki ga uporabljamo, je zelo tanek, od 0,5 do 2 milimetra, tudi zelo vpadljiv in teksturno zanimiv. Vemo, da je kamen krhek in nefleksibilen material, a smo zato poskrbeli in dodali steklena vlakna, da kamen ne poči, a hkrati ostane fleksibilen. Kamen in vlakna nato skupaj stisnemo na našo javorjevo leseno konstrukcijo," je razložil.

icon-expand FOTO: Bohanel Šardi icon-chevron-left icon-chevron-right