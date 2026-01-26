Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vsaka novozgrajena javna investicija v obvezen nakup umetniških del

Krško, 26. 01. 2026 19.25 pred 20 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
Ema Čepon
Umetniško delo

350.000 evrov za 16 umetniških del, ki bodo krasile nove prostore medicinske in veterinarske fakultete, pa denimo 11.000 evrov za posamezno umetnino, ki bo visela v Upravni enoti Krško. Posodobljena zakonodaja državnim investitorjem nalaga, da en odstotek vrednosti naložbe v novogradnjo namenijo za umetniška dela. Tako imenovani umetniški delež je na papirju obvezen že skoraj desetletje, a ga je le malo investitorjev upoštevalo, na kritike odgovarja ministrica za kulturo.

Za devet umetniških del, ki bodo krasile nove prostore medicinske fakultete dobrih 176.000 evrov brez DDV. Za sedem umetnin, ki bodo visele v novi veterinarski fakulteti, pa 175 tisočakov. V obe vsoti so sicer vštete tudi denarne nagrade, ki jih morajo podeliti prvim trem izbranim umetnikom.

Tako je v praksi videti tako imenovani 'umetniški delež', ki ga mora – pri novogradnji – odslej odšteti vsak državni investitor.

"Vsaka javna investicija, ki je v tej državi – naj bo zdravstveni dom, upravna enota – mora del teh sredstev nameniti za nakup ali naročilo umetniških del. Sam delež je določen z višino investicije, gre za odstotek, v največji višini 180.000 evrov," razlaga ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Pa gre za ukrep, s katerim bodo povečali zanimanje za umetnost in umetnikom omogočili stabilnejše razmere za delo, kot so prepričani na ministrstvu? Ali za razmetavanje z denarjem, kot menijo kritiki?

"Ta denar, namesto da bi ga vlagali v programe v zdravstvu, na univerzi, v izobraževanja, potem namenimo za plačevanje umetniških del umetnikom, ki bi jih bistveno težje prodali na prostem trgu," pa pravi Matej Lahovnik z ljubljanske Ekonomske fakultete.

Kulturna ministrica mu medtem odgovarja, da so takšni očitki brez vrednosti. "To zmeraj pride iz enega določenega pola, tudi političnega. S temi očitki so se soočali tudi Cankar, Prešeren."

Zakon, ki določa umetniški delež, je državni zbor sicer sprejel že leta 2017. A so ga v praksi – ker je bil preohlapen – investitorji redko upoštevali. "Pri javnih investicijah bodo denar prisilno zato odšteli investitorji, to pa so vsi davkoplačevalci, ki se verjetno, če bi odločali ali bi sami odšteli denar za neko umetniško delo, za to ne bi odločili," poudarja Lahovnik.

Da je sprejet konsenz, da to v Sloveniji potrebujemo, ob tem še dodaja Vrečkova. "Ker se ne naročuje več prijavnih investicij, kot se je včasih in so prostori nekako prazni. Mislim pa, da je prav, da če država vlaga v različne investicije, da so ti prostori prijazni ljudem, lepo opremljeni."

Poleg medicinske in veterinarske fakultete umetnine na natečaju išče tudi prenovljena Upravna enota Krško. Najvišja končna vrednost posameznega umetniškega dela znaša slabih 12.000 evrov.

umetniški delež umetnine naložba vrednost novogradnja
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nebodijetreba
27. 01. 2026 16.55
Ok, če bodo to v resnici umetniška dela ... upam, da ne bo kaj od tega, kar v zadnjem času dobiva nagrade.
Odgovori
+1
1 0
natas999
27. 01. 2026 11.25
ukint takoj ta butast zakon in levico
Odgovori
+7
7 0
Cedermann
27. 01. 2026 09.26
To res več ni normalno,naj že spoka ta vrečka
Odgovori
+9
9 0
Smuuki
26. 01. 2026 21.48
Komu bodo uspeli prodati purpen skulpture "umetnine" z metelkove?
Odgovori
+8
8 0
Mihael12
26. 01. 2026 21.17
Absolutno je najboljša umetnina tista z dojenjem pesa.
Odgovori
+3
5 2
Orisei1
26. 01. 2026 21.05
Pa bojo "umetniki" lahko cuzali denar pod prisilo nakupa🙄
Odgovori
+11
11 0
Slavko BabIč
26. 01. 2026 19.43
Koliko je šlo pa umetnine železniška postaja v Jesenicah???
Odgovori
+8
8 0
Kod.
26. 01. 2026 19.41
Dobro plačana nevidna dela
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534