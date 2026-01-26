Vsaka novozgrajena javna investicija v obvezen nakup umetniških del

Za devet umetniških del, ki bodo krasile nove prostore medicinske fakultete dobrih 176.000 evrov brez DDV. Za sedem umetnin, ki bodo visele v novi veterinarski fakulteti, pa 175 tisočakov. V obe vsoti so sicer vštete tudi denarne nagrade, ki jih morajo podeliti prvim trem izbranim umetnikom.

Tako je v praksi videti tako imenovani 'umetniški delež', ki ga mora – pri novogradnji – odslej odšteti vsak državni investitor.

"Vsaka javna investicija, ki je v tej državi – naj bo zdravstveni dom, upravna enota – mora del teh sredstev nameniti za nakup ali naročilo umetniških del. Sam delež je določen z višino investicije, gre za odstotek, v največji višini 180.000 evrov," razlaga ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Pa gre za ukrep, s katerim bodo povečali zanimanje za umetnost in umetnikom omogočili stabilnejše razmere za delo, kot so prepričani na ministrstvu? Ali za razmetavanje z denarjem, kot menijo kritiki?

"Ta denar, namesto da bi ga vlagali v programe v zdravstvu, na univerzi, v izobraževanja, potem namenimo za plačevanje umetniških del umetnikom, ki bi jih bistveno težje prodali na prostem trgu," pa pravi Matej Lahovnik z ljubljanske Ekonomske fakultete.

Kulturna ministrica mu medtem odgovarja, da so takšni očitki brez vrednosti. "To zmeraj pride iz enega določenega pola, tudi političnega. S temi očitki so se soočali tudi Cankar, Prešeren."

Zakon, ki določa umetniški delež, je državni zbor sicer sprejel že leta 2017. A so ga v praksi – ker je bil preohlapen – investitorji redko upoštevali. "Pri javnih investicijah bodo denar prisilno zato odšteli investitorji, to pa so vsi davkoplačevalci, ki se verjetno, če bi odločali ali bi sami odšteli denar za neko umetniško delo, za to ne bi odločili," poudarja Lahovnik.

Da je sprejet konsenz, da to v Sloveniji potrebujemo, ob tem še dodaja Vrečkova. "Ker se ne naročuje več prijavnih investicij, kot se je včasih in so prostori nekako prazni. Mislim pa, da je prav, da če država vlaga v različne investicije, da so ti prostori prijazni ljudem, lepo opremljeni."

Poleg medicinske in veterinarske fakultete umetnine na natečaju išče tudi prenovljena Upravna enota Krško. Najvišja končna vrednost posameznega umetniškega dela znaša slabih 12.000 evrov.