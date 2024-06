Vsaka šesta starejša oseba je tarča ene od oblik nasilja

Organizacije, ki se zavzemajo za pravice starejših, ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo na nedopustnost tovrstnega nasilja ne glede na to, ali gre za fizično, psihično, ekonomsko ali socialno nasilje. Varuh človekovih pravic Peter Svetina ugotavlja, da je to nasilje večinoma skrito. Na ministrstvu za solidarno prihodnost je nastala skupina za boj proti nasilju nad starejšimi.

Minister za solidarno prihodnost je Simon Maljevac je v poslanici ob mednarodnem dnevu spomnil, da so se v socialno-varstvenih zavodih v minulem letu zgodili primeri fizičnega in psihičnega nasilja, zaradi katerih je bilo treba takoj in učinkovito ukrepati. "Odzvali smo hitro in odločno, poskrbeli za zaščito žrtev in zadeve predali pristojnim organom," je spomnil. Ob tem kot ključno vidi, da so ministrstvo in predstavniki strokovnih organizacij oblikovali posebno delovno skupino za organiziran boj proti nasilju nad starejšimi. Pripravila je enoten nabor ukrepov in protokolov za preprečevanje nasilja nad starejšimi in za ukrepanje v primeru nasilja. "Vsako nasilje ostro obsojam, zato naša odgovornost ostaja predvsem v njegovem preprečevanju," je poudaril. Kot je zagotovil, v aktualni vladi razumejo pomen, ki jo ima krepitev javnih storitev. Zagotavljajo namreč splošno dostopnost za vse ne glede na okoliščine, iz katerih posameznik prihaja. "Kakršna koli oblika nasilja je dejanje, ki nas lahko prestraši, prizadene in poniža," pa je opomnila predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan. Po njenem mnenju je pomembno, da se nanj odzovemo, ga prepoznamo, preprečujemo, obsodimo in nanj ustrezno reagiramo. Starejši imajo pravico do dostojanstva, varnosti in spoštovanja ne glede na svojo starost ali zdravstveno stanje. Treba je oblikovati mrežo podpore, znotraj katere lahko starejši poiščejo pomoč in zaščito v primeru nasilja ali zlorab, je prepričana. Kot je sklenila, nasilje nad starejšimi zahteva skupno pozornost vseh in odločno ukrepanje, da bi ustvarili varno okolje. Vsak posameznik si namreč zasluži, da živi v okolju stabilnega miru in brez strahu pred nasiljem.

Nasilje nad starejšimi FOTO: Shutterstock icon-expand

Srebrna nit - Združenje za dostojno starost je izpostavila oceno Svetovne zdravstvene organizacije, da je vsaka šesta starejša oseba tarča ene od oblik nasilja. V Sloveniji že več kot 145.000 prebivalk in prebivalcev nima osebnega zdravnika, med njimi pa je veliko starejših. Ti so šibek člen tako v družbi na splošno kot v zdravstvenem sistemu. Starejši se poleg tega vedno težje znajdejo v pospešeni in agresivni informatizaciji zdravstva. "Gre za digitalno nasilje nad starejšimi," so posvarili. Zavzemajo se, da bi bil tudi analogni sistem vsem dosegljiv še vsaj 20 ali 30 let. Prav tako vidijo nasilje pri dostopu do dolgotrajne oskrbe, zlasti v domačem okolju. Čakalne dobe za mesta v domovih so nesprejemljivo dolge. Pri tem so se naslonili na podatke Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, po katerih na sprejem v domu čaka skoraj 18.800 ljudi, med njimi tudi 5000 nujnih primerov. Odločevalce pozivajo k takojšnji ureditvi kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi, saj izvajalcev povsod primanjkuje.

Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, 15. junij, je leta 2011 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Njen namen je, da bi se v svetu slišal glas proti nasilju nad starejšimi.