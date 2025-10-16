Jaz, vi, kdorkoli je lahko vsak trenutek soočen z dejstvom, da je nekomu edina možnost za preživetje. Namreč, v Sloveniji vsak dan srčni zastoj doživi od tri do pet ljudi in velika večina teh se zgodi doma. Si predstavljate, da bi lahko rešili življenje svoji bližnji osebi, lahko je to tudi dojenček, otrok? Pa tega niste storili, ker enostavno niste znali? Kako torej pravilno ukrepati in zakaj je vsak trenutek dragocen – vse to so ob svetovnem dnevu oživljanja prikazovali strokovnjaki po vsej državi. Z jasnim sporočilom: vsakdo lahko reši življenje.