'Vsakdo na svetu bi moral to videti. Resnično neopisljivo z besedami'

Kot so sporočili iz Postojnske jame, se je Cook podal po poteh prvih raziskovalcev "Po poteh Luke Čeča", v sklopu katerega je obiskal Pivko, Črno in Postojnsko jamo.

"Zanimalo ga je življenje človeške ribice in zgodovina največje turistične jame v Evropi, ki sprejema občudovalce že več kot 200 let. Predvsem pa je bil navdušen nad edinstveno lepoto in tišino, ki ju Postojnska jama ponuja. V Parku sta ga sprejeli direktorici podjetja Postojnska jama d. d. Kaja Batagelj in Lana Batagelj," so še sporočili iz Postojnske jame.

Tura Po poteh Luke Čeča se sicer izvaja skozi neturistične dele Pivke in Črne jame, kot zadnjih podzemnih postaj reke Pivke.

Obuti v jamarske škornje ter opremljeni z vrvjo, naglavno lučko in čelado se obiskovalci podajo v skrite rove. Šlo naj bi za pustolovščino za vse, ki bi radi izkusili zahtevnejše prehode in preizkušali svoje moči s spustom po vrvi, prečkali jezera ter strugo reke Pivke.