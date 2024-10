'Vsako jutro berem sezname, ali so preživeli noč'

V rubriki Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A boste spoznali 73-letnega gospoda, ki umirjeno, počasi pripoveduje, kako vsako jutro poizveduje, ali so njegovi sorodniki preživeli še eno noč v vojni. "Najprej preberem poročila tamkajšnjih agencij in medijev, ko identificirajo trupla, objavljajo poimenske sezname žrtev, ti seznami se posodabljajo. To prebiranje je postalo jutranja rutina. Bojiš se, ali boš videl njihovo ime, ko ga ne, si oddahneš – do naslednjega jutra," opisuje Mohamed Jodeh .

V Palestini živita dve njegovi sestri, brat in njihovih 14 otrok z družinami. Nekateri so v šotorih v begunskem taborišču v Kan Junisu, drugi životarijo v razvalinah v Gazi. Čeprav je bilo življenje na tem s trenji prepletenem, kaotičnem koščku sveta vselej zapleteno, njegovi sorodniki niso nikoli razmišljali o odhodu: "Moja sestra je delala v Libiji, brat je bil tam zdravnik. Ko so se vrnili v Gazo, so tam gradili hiše, živeli pošteno in lepo. Še ena moja sestra je vse življenje živela v Gazi, njen mož je bil dobro situiran in tudi onadva sta si zgradila lepo hišo ob obali." Njihove hiše so zdaj porušene, postali so begunci. Kadar imajo internet, se slišijo ali si pišejo. Neštetokrat že se mu niso oglasili, pred očmi so se mu odvili najhujši scenariji. Pa se je izkazalo, da se je le izpraznila baterija, da je zmanjkalo elektrike. Do zdaj.

"Živijo v šotorih. Pravzaprav temu ne moreš reči šotor – gre za nekaj krp in desk, ki so jih drago plačali in nato zbili skupaj. Sladke vode skorajda ni, imajo le morje. Pitno vodo morajo kupiti, seveda je ni dovolj in zelo je draga. Umivajo se večinoma z morsko vodo ali z umazano vodo, ki jo dobijo malo ceneje. Hrano jejo večinoma iz pločevink. Z denarjem, s katerim jim pomagam, si potem lahko kupijo kakšen kilogram mesa ali sadja, da vsaj približno ohranjajo zdravje," pripoveduje o življenju v begunskem naselju v Kan Junisu. Vsak mesec jim pošilja denar. Nakaže jim ga na njihov račun, a seveda ne morejo kar na bankomat: "Ta denar, ki ga imajo na računu, oni nato prek mobilne aplikacije nakažejo enemu trgovcu. Trenutno ima dovoljenje za prodajo dobrin na tistem območju približno pet trgovcev. To so monopolisti, verjetno kolaboranti z Izraelom, in ti ljudje imajo denar. Oni jim ga torej po nakazilu izplačajo, a seveda ne vsega – v žep pospravijo provizijo, včasih 10, včasih 15, včasih 20 odstotkov, odvisno od dneva, kakor se jim pač zazdi." Druga skupina njegovih sorodnikov, večinoma nečaki z družinami, živijo v porušeni Gazi. Bivajo med ruševinami, bežijo pred bombami. Eden od nečakov je bil pred meseci ranjen v izraelskem napadu, ima hudo poškodbo glave, nujno bi potreboval zdravniško pomoč. Tudi Jodeh pomaga, da bi ga spravili na varno, plačali so že, da bi smel prestopiti egipčansko mejo, a seznam je dolg, ko bo na vrsti, bo na vrsti – če bo še živ.