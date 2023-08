Vsako leto 'po tihem' ubije približno pet ljudi

Zato tako Brvar kot Gasilska brigada Ljubljana apelirajo na vse, ki v tem času čistijo domove po poplavah in plazovih, naj agregate in ostale motorje z notranjim izgorevanjem nikar ne uporabljajo v zaprtih prostorih. "Tudi ne v delno zaprtih prostorih, na primer v garaži z odprtimi vrati, ker se bo vseeno kopičil. Potem tudi ne v jamah, vrtačah in podobno," razlaga Brvar.

Kot pojasnjuje dr. Miran Brvar s Centra za zastrupitve Interne klinike UKC Ljubljana med prve simptome štejemo oslabelost, slabost, bruhanje in glavobol. "Glavobol potem postaja vse hujši, ljudje postanejo zmedeni, omotični in na koncu zgubijo zavest. Lahko dobijo tudi epileptične krče, v najhujših primerih pa pride do zastoja srca in pa smrti," je jasen.

"Študije, ki jih je opravila Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, so pokazale, da je razdalja približno sedem metrov od objekta še varna. Se pravi, bližje kot sedem metrov se naj te naprave ne bi uporabljale," navaja Iztok Zajc, vodja preventivne službe na Gasilski Brigadi Ljubljana.

V telo pride večja koncentracija ogljikovega monoksida, če smo ob izpustu tega plina fizično aktivni, če denimo pospravljamo in čistimo, vendar pa se bodo takrat tudi hitreje pojavili znaki zastrupitve, ocenjuje Brvar. "Medtem ko spimo na nekem vikendu, kjer prihaja do izpusta ogljikovega monoksida, na primer v kaminu, smo lahko izpostavljeni celo noč, dalj časa in tudi takrat lahko pride do zelo hudih zastrupitev," še dodaja.

Ljudi, ki zaradi zastrupitve izgubijo zavest, zdravijo v hiperbarični komori s 100-odstotnim kisikom pod tlakom treh atmosfer, blažje zastrupitve pa s 100-odstotnim kisikom pri navadnem tlaku, pojasnjuje Brvar. "Pri hudih in tudi kroničnih zastrupitvah, ki trajajo dlje časa, lahko pride do kasnejših posledic oziroma do trajnih posledic zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Ta se kaže predvsem s ponavljajočimi glavoboli, motnjami spomina, usmerjanjem misli in tudi motnjami razpoloženja. To lahko traja mesece in leta ali pa za vedno."

V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, je treba od leta 2017 sicer obvezno namestiti senzorje ogljikovega monoksida. Po besedah Zajca priporočajo vsak tak izdelek, ki tudi pripomore k večji varnosti.

"Če aparatura pravilno deluje in se alarm sproži, v principu ti ljudje niso zastrupljeni, ker se lahko še pravočasno umaknejo," za konec izpostavi Brvar.

Če so med letoma 2010 in 2016 vsako leto bolnišnično zdravili v povprečju 55 ljudi zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, se je po letu 2017 ta številka prepolovila.