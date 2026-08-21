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Slovenija

Predlani Dončića čakal v Dallasu, letos v Ljubljani

Ljubljana, 21. 08. 2026 08.25 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Ema Čepon
Mehičan, ki je čakal na Dončićev podpis

Katere utrinke iz Slovenije so košarkarji Los Angeles Lakersov delili s svojimi sledilci? Na uradnem TikToku ekipe so že dopoldne objavili kratek videoposnetek vkrcavanja igralcev na luksuzno letalo, ki ga je – kot vemo – zanje najel slovenski zvezdnik. Ekipa je na poti v Slovenijo, so zapisali. Pred ljubljanskim hotelom so košarkarje pričakali najzvestejši navijači, med njimi tudi Mehičan, ki je poročen s Slovenko.

Podrobnosti obiska kalifornijske zasedbe so sicer močno varovane. Je pa Dončić nemara namignil, kje vse bi se prihodnje dni lahko mudil s soigralci; v videoposnetku na Instagramu je naštel svoje najljubše destinacije pri nas. Med njimi tudi Bled, kjer bi lahko igrali golf.

Tisti pravi navijači pa Dončiću ne sledijo le na družbenih omrežjih. Pred hotelom, kjer te dni bivajo košarkarski superzvezdniki, je bil tudi Pedro – Mehičan, poročen s Slovenko. Že predlani smo ga srečali v daljnem Dallasu. Danes pa v Ljubljani, kjer je znova potrpežljivo čakal na Dončićev podpis. "Rad imam Slovenijo, hočem, da Luka zmaga danes in gremo Luka," je povedal v našo kamero.

"Vsako leto pridemo v Slovenijo, da bi videli Luko. In podpiše se nam na vse," pa nam je povedal danes pred hotelom v upanju, da ujame nov podpis. Dončića je sicer v preteklosti že večkrat srečal, ob tem pa priznava, da ga v Dallasu, njegovi prejšnji ekipi, pogrešajo.

Luka Dončić Los Angeles Lakers košarka Ljubljana NBA

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KOMENTARJI2

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borjac
21. 08. 2026 09.29
Stevanović predsednik Slovenskega parlamenta lahko gre na ZASEBEN OBISK na Bled , na Hrvaško morje , seveda brez obiska pri Hrvaških politikih , to so Zasebni obiski , če pa greš na obisk v Moskvo in stisneš roko Predsedniku Dume Volodinu TO NI ZASEBEN OBISK , niti ne more biti !!!
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mentorhercul
21. 08. 2026 08.37
No ja.
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