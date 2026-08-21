Predlani Dončića čakal v Dallasu, letos v Ljubljani

Podrobnosti obiska kalifornijske zasedbe so sicer močno varovane. Je pa Dončić nemara namignil, kje vse bi se prihodnje dni lahko mudil s soigralci; v videoposnetku na Instagramu je naštel svoje najljubše destinacije pri nas. Med njimi tudi Bled, kjer bi lahko igrali golf.

Tisti pravi navijači pa Dončiću ne sledijo le na družbenih omrežjih. Pred hotelom, kjer te dni bivajo košarkarski superzvezdniki, je bil tudi Pedro – Mehičan, poročen s Slovenko. Že predlani smo ga srečali v daljnem Dallasu. Danes pa v Ljubljani, kjer je znova potrpežljivo čakal na Dončićev podpis. "Rad imam Slovenijo, hočem, da Luka zmaga danes in gremo Luka," je povedal v našo kamero.

"Vsako leto pridemo v Slovenijo, da bi videli Luko. In podpiše se nam na vse," pa nam je povedal danes pred hotelom v upanju, da ujame nov podpis. Dončića je sicer v preteklosti že večkrat srečal, ob tem pa priznava, da ga v Dallasu, njegovi prejšnji ekipi, pogrešajo.