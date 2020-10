Vsako sedmo minuto pešci kršili cestno-prometne predpise

Mariborski policisti so včeraj, med 6. in 13. uro, poostreno nadzirali promet, poudarek pa so dali kršitvam voznikov, ki so ogrožali varnost pešcev, in pešcem, ki niso upoštevali cestno-prometnih predpisov. Zaznali so 61 kršitev povezanih s problematiko pešcev, od tega štiri kršitve voznikov, ki so ogrožali varnost pešcev in 57 kršitev pešcev. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so policisti 54 kršiteljem izrekli globo, sedem kršiteljev pa so opozorili.