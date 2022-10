'Vsakodnevni stik s trupli pokojnih je napor za še tako trdnega človeka'

Kako poteka delo obdukcijskega pomočnika? "Sprejem, izdaja pokojnikov, absolutno je pa prioriteta pomoč pri ... torej asistenca pa obdukciji, kar pomeni odpiranje in pospravljanje, šivanje trupel, potem pomoč pri pregledu organov," odgovarja nekdanji obdukcijski pomočnik v UKC Maribor.

Kritično pomanjkanje obdukcijskih pomočnikov v UKC Maribor je nedavno pripeljal do točke, ko niso mogli več zagotavljati 24-urnega neprekinjenega odvoza umrlih. "Je padla ideja, da se povežemo tudi s tem centrom za logistiko oziroma s temi ljudmi, ki skrbijo za transport bolnikov," pravi Anton Crnjac, direktor UKC Maribor.

A ti so to zavrnili, saj niso usposobljeni, niti psihično pripravljeni. Vsakodnevni stik s trupli pokojnih je namreč napor za še tako trdnega človeka, pripoveduje nekdanji obdukcijski pomočnik, ki želi ostati anonimen. "Ni nobene psihološke podpore. Tudi sem si poiskal psihiatrično pomoč, ker so se začele v bistvu nočne more," razlaga.

Vodstvo bolnišnice pravi, da je problematiko odvoza pokojnih za zdaj uredilo z medicinskimi sestrami. "Se zavedajo, kaj je njihovo delo po izobrazbi, kaj so dolžne delati. In večina izpostavlja vedno problem logistike tega dela," jih brani Helena Fluher iz Sindikata delavcev v zdravstveni negi UKC Maribor. Ponoči sta namreč na oddelku le dve. Skrb za vse bolnike pa bo ob prevozu umrlega tako prevzela zgolj ena sama. Tukaj pa je še povsem fizični vidik. "Včasih so trupla tam recimo težka od 120 do 150 kilogramov, za kar morata biti obvezno dva," še pove nekdanji obdukcijski pomočnik. Prevozi umrlih so izredno težaško delo, pravi. "Dostikrat se zgodi, da pride do kakšnih poškodb v primeru hernije na hrbtenici ali česa takega," dodaja.

V mariborskem UKC ob tem izpostavljajo, da je rešitev le začasna. "Imamo pa številne razpise, tudi v tem tednu je razpis za obdukcijske pomočnike. Ko bomo zapolnili naših šest sistematiziranih mest, bo to delo znova prevzela patologija," poudarja direktor UKC Maribor.

A nič ne kaže, da bi se to lahko zgodilo že kmalu. Bolnišnica je pripravila že več razpisov, zaposlila pa nato le enega. Na patologiji so zdaj tako štirje obdukcijski pomočniki, od katerih sta eden oziroma dva na daljšem bolniškem dopustu.